الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية على مستوى محافظة البحيرة (صور)

التدريب اللامركزى
التدريب اللامركزى بالإدارات الصحية بالبحيرة، فيتو

قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، إدارة السلامة والصحة المهنية باستكمال سلسلة التدريب اللامركزي بإدارة أبو حمص الصحية  على أعمال إدارة مخاطر بيئة العمل ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.


 

استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية  بالبحيرة، فيتو

حيث قامت بتنفيذ يوم تدريبي مكثف لجميع مسئولين السلامة والصحة المهنية بالوحدات التابعة للإدارة الصحية بأبو حمص، على أعمال إدارة مخاطر بيئة العمل.


 

حيث تم مناقشة قرار 134 لسنه 2003 والقرار 126 لسنه 2003، وإدارة  المخاطر وانواعها فى بيئة العمل، والمواد من 208 وحتي 215 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكذلك خطة الإخلاء حال حالات الطوارئ التي تستدعى ذلك.

Advertisements


 

استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية  بالبحيرة، فيتو

وكان ذلك تحت إشراف صباح فتحي مدير الإدارة الصحية بأبو حمص، ولمياء الغرباوي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وجلال سعد رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالإدارة الصحية بأبو حمص.

 


 

استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية  بالبحيرة، فيتو

وفي اطار منفصل، شهدت وحدات الرعاية الأساسية والفرق المتنقلة التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة إقبالًا من المواطنين لزيارة الوحدات الصحية لتفعيل حملة "ملف طبي لكل أسرة مصرية"  التي أطلقتها وزارة الصحة علي مستوى جميع وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بالمرحلة الاولي لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية ويأتي ذلك تحت رعاية هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.


 

حيث بدأت فعاليات الحملة أمس الأحد وتستمر علي مدار 5 أيام متواصلة، ويتم خلالها حشد المواطنين للتوجه للوحدات الصحية وتنشيط حركة الملفات العائلية وتحديث البيانات الخاصة بجميع الأسر داخل النطاق الجغرافي للوحدة.


 

والجدير بالذكر أن الملف العائلي وتحديث بيانات المواطنين هي الخطوة الأولى للإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن الارتقاء بالخدمة الصحية ونيل رضاء المنتفعين.

txt

اجتماع لمديري ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بمدن ومراكز محافظة البحيرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة ابوحمص مديرية الصحة بالبحيرة مخاطر بيئة العمل محافظة البحيرة

مواد متعلقة

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 28-11-2023 في محافظة البحيرة

استمرار أنشطة أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

استمرار تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

رئيس نادي فيوتشر يفجر مفاجأة بشأن انتقال عمر كمال للأهلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

قطر تكشف جنسيات الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة اليوم

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

أول تعليق من بايدن على تعرض 3 طلاب فلسطينيين لإطلاق نار في ولاية أمريكية

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حديثا نبويا صحيحا تبين فضائل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

الجامع الأزهر: الغضب مفتاح الفتن والآثام ويزيد من التفرُّق والانقسام بين الناس

أدعية الغنى من الفقر كما وردت عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية