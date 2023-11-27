استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية على مستوى محافظة البحيرة (صور)

قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، إدارة السلامة والصحة المهنية باستكمال سلسلة التدريب اللامركزي بإدارة أبو حمص الصحية على أعمال إدارة مخاطر بيئة العمل ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.





استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية بالبحيرة، فيتو

حيث قامت بتنفيذ يوم تدريبي مكثف لجميع مسئولين السلامة والصحة المهنية بالوحدات التابعة للإدارة الصحية بأبو حمص، على أعمال إدارة مخاطر بيئة العمل.





حيث تم مناقشة قرار 134 لسنه 2003 والقرار 126 لسنه 2003، وإدارة المخاطر وانواعها فى بيئة العمل، والمواد من 208 وحتي 215 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكذلك خطة الإخلاء حال حالات الطوارئ التي تستدعى ذلك.

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استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية بالبحيرة، فيتو

وكان ذلك تحت إشراف صباح فتحي مدير الإدارة الصحية بأبو حمص، ولمياء الغرباوي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وجلال سعد رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالإدارة الصحية بأبو حمص.





استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية بالبحيرة، فيتو

وفي اطار منفصل، شهدت وحدات الرعاية الأساسية والفرق المتنقلة التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة إقبالًا من المواطنين لزيارة الوحدات الصحية لتفعيل حملة "ملف طبي لكل أسرة مصرية" التي أطلقتها وزارة الصحة علي مستوى جميع وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بالمرحلة الاولي لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية ويأتي ذلك تحت رعاية هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.





حيث بدأت فعاليات الحملة أمس الأحد وتستمر علي مدار 5 أيام متواصلة، ويتم خلالها حشد المواطنين للتوجه للوحدات الصحية وتنشيط حركة الملفات العائلية وتحديث البيانات الخاصة بجميع الأسر داخل النطاق الجغرافي للوحدة.





والجدير بالذكر أن الملف العائلي وتحديث بيانات المواطنين هي الخطوة الأولى للإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن الارتقاء بالخدمة الصحية ونيل رضاء المنتفعين.