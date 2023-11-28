مكتبة الإسكندرية تعقد محاضرة حول التفاعل بين علوم البيانات ومراقبة الأرض لمجابهة التحديات البيئية

نظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية (TWAS-AREP) محاضرة افتراضية بعنوان "حول التفاعل بين علوم البيانات ومراقبة الأرض لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية" يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ألقاها الدكتور/ هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، كلية شميد للعلوم والتكنولوجيا، جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدارها الدكتور/ عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

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افتتحت الندوة بكلمة الدكتور/ عمرو عزت سلامة تناول فيها بعض التحديات الحالية التي تواجهها الدول العربية ومن أكثرها إلحاحًا التحديات البيئية؛ حيث أشار إلى أهمية البحث عن حلول لمواجهة هذه التحديات وفي هذا الإطار تأتي أهمية التعاون بين الوزارات والجامعات العربية لإيجاد حلول فعالة وملائمة.

ناقش الدكتور/ هشام العسكري في المحاضرة أهمية استخدام الأقمار الصناعية ونظم علوم الأرض في إيجاد حلول للمبادرات البيئية العالمية في المنطقة العربية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. كما تم تسليط الضوء على دور الأقمار الصناعية في رصد بيانات المناخ والظواهر الناتجة عنها وبالتالي التنبؤ بالأحداث الجوية المتطرفة قبل وقوعها، وفي هذا الصدد تناول دكتور/ العسكري بعض الأمثلة لتلك الأحداث الجوية في منطقتنا العربية ومنها إعصار ليبيا، حيث أشار إلى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لمعرفة المحركات الرئيسية لتلك الظواهر عن طريق وجود أنظمة رصد وانذار مبكر وبالتالي القدرة على تجنب المخاطر الناتجة عنها.

تطرق دكتور/ العسكري أيضَا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين العلماء ومتخذي القرار للتعامل مع تلك الظواهر باستخدام الأقمار الصناعية وأنظمة رصد الأرض التي تجعلهم على دراية مسبقة بالأماكن الأكثر ضررَا، حتى تكون الدول العربية أكثر جاهزية لمواجهة أي أحداث جوية متطرفة.

وانتهت المحاضرة بمناقشة مفتوحة بين الحضور الذي كان من دول عربية مختلفة والمتحدث ومدير الجلسة، حيث تطرق الحضور إلى توجيه تساؤلات متعلقة بتأثير التغير المناخي على جوانب عدة تنوعت بحسب تنوع تخصص الحضور.

واختتمت المحاضرة بتأكيد كلًا من الأستاذ الدكتور/ هشام العسكري ومعالي الأستاذ الدكتور/ عمرو عزت سلامة أن هدف المحاضرة هو الإشارة لإيجاد حلول للتعامل مع التحديات البيئية وأهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواجهة تلك التحديات، وأنه لابد من وجود لقاءات مثل هذه المحاضرة لتناول قضايا التغير المناخي المتنوعة.