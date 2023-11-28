الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

موتها من الضرب، السجن 7 سنوات لعامل قتل زوجته بالجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات بتهمة قتل زوجته في الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم على إثر مشادة كلامية حدثت بيه وبين زوجته تطورت بأن كال لها عدة ضربات كانت كفيلة تلك الضربات أن تؤدي بحياتها بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 2201 لسنة 2023 جنح مركز إمبابة، والمقيدة برقم 3163 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهم عبد الرحمن. ي. م محبوس السن ٢٥ عاملل بكافيتريا مقيم بقرية ابو غالب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في يوم 17/2/2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا زوجته المجني عليها ميهاد. م، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت، قام على أثرها بالتعدي عليها ضربا بيده بأن كال لها عدة ضربات استقرت بوجهها ورأسها، التي أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلا، ولكن المشاجرة محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بأن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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منشأة القناطر الجيزة إمبابة مركز إمبابة

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