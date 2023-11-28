قرارات صارمة لوكيل تعليم قنا بشأن إغلاق أبواب المدرسة

أحال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدير ووكيل مدرسة وحدة أبو دياب غرب الابتدائية المجمعة، إلى الشئون القانونية بالمديرية، نظرا لتقصيرهما في إحكام إغلاق أبواب المدرسة والسماح للطلاب بالتعامل مع الباعة الجائلين من خارج المدرسة، وتدني مستوى النظافة بها، كما قرر إلغاء تكليف مدير مدرسة أبو دياب غرب الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية، وعودته للتدريس لغياب الانضباط داخل المدرسة وإهمال توزيع الإشراف اليومي والاحتياطي.

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