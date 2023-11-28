الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

قرارات صارمة لوكيل تعليم قنا بشأن إغلاق أبواب المدرسة

تعليم قنا،فيتو
تعليم قنا،فيتو

أحال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدير ووكيل مدرسة وحدة أبو دياب غرب الابتدائية المجمعة، إلى الشئون القانونية بالمديرية، نظرا لتقصيرهما في إحكام إغلاق أبواب المدرسة والسماح للطلاب بالتعامل مع الباعة الجائلين من خارج المدرسة، وتدني مستوى النظافة بها، كما قرر إلغاء تكليف مدير مدرسة أبو دياب غرب الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية، وعودته للتدريس لغياب الانضباط داخل المدرسة وإهمال توزيع الإشراف اليومي والاحتياطي.

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وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، باستعدادات مدرسة وحدة السمطا المجمعة الابتدائية بدشنا للانتخابات الرئاسية.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا استأنف جولاته الصباحية المفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية ومدى جاهزية المدارس المخصصة كمقرات انتخابية، حيث شهد الوكيل طابور الصباح بمدرسة أولاد سرور للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية وأحال المتغيبين بالمدرسة إلى الشئون القانونية بالإدارة، وتكليف المتابعة والتوجيه المالي والإداري بمتابعة المدرسة وتلافي اي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة.

وشدد السيد على تكثيف أعمال النظافة بالافنية والحجرات المخصصة للاقتراع، والمراجعة الدورية للمرافق داخل المدرسة وتفقد أيضا مدرسة القناوية الإبتدائية، وراجع حجرات الاقتراع واماكن الاستراحة للناخبين، ولفت خلال حواره مع رئيس قرية القناوية إلى تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بتنظيف مدخل المدرسة، والتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والقرى لإعداد اللجان بشكل لائق بالحدث الانتخابي.

وأشار السيد، خلال حواره مع طلاب مدرسة الشهيد محمد سليم الثانوية المشتركة بالقناوية إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي مع افضل وامهر معلمي القرية بناء على ترشيح الطلاب، كما أثنى على انضباط أعمال الامتحانات الشهرية للطلاب ومستوى النظافة بالمدرسة.
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إدارة دشنا التعليمية دشنا محافظ قنا قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

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