قرية صديقة للبيئة، ندوة للمرأة بمدينة نقادة

نظم جهاز شئون البيئة بقنا وكنيسة السيدة العذراء بمدينة نقادة، بالتعاون مع اسقفية الخدمات العامة والادارة العامة للجمعيات الاهلية ووحدة المرأة بوزارة البيئة، ندوة للتوعية البيئية بعنوان" قرية صديقة للبيئه "لرفع الوعى البيئى دعما لتوعية المرأة فى الحفاظ على البيئة وإدارة بيئية سليمة داخل المنزل فى التخلص الآمن من المخلفات المنزلية والحد من البلاستيك أحادي الاستخدام، بقاعة التدريب المهنى الجمعية القبطية للرعاية والتنمية، ذلك ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية الخدمات مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، بحضور المهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة، 50 من أهالى مدينة نقادة.

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حاضر المهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، تناول تعريف البيئة والمشكلات البيئية، وأبرزها آثار المخلفات المنزلية على البيئة من تلوث وتوضيح أضرار حرق المخلفات، وتوضيح الطرق السليمة للتخلص من القمامة وإعادة تدوير المخلفات، والحد من البلاستيك أحادى الاستخدام واستخدام البدائل،و دفن الحيوانات النافقة للحد من ظواهر التلوث البيئي، وإعادة تدوير المخلفات المنزلية والاستفادة منها فى الأعمال اليدوية مثل الحقائب القماش للتسوق، وزراعة الأسطح باستخدام فوارغ الزجاجية والصفائح، وبالنسبة المخلفات الطبية الخطرة يتم بوضعها فى اناء محكم الغلق وتسليمها الى أقرب وحدة صحية لمرور سيارات المخلفات الخطرة عليها والتخلص الآمن منها، كما تم تناول النصائح الإرشادية لحمى الضنك والتغلب على مصدر المرض من بعوضة الزاعجة المصرية.

وأوضحت مرفت يوحنا أن ذلك تحت رعاية الانبا بيمن مطران نقادة وقوص والأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة و القمص رافائيل عطاالله والقس ميخائيل مرقس وخدام ميدان ميرفت يوحنا وفيولا روميل وايمان نصر بالتعاون مع وزارة البيئة.