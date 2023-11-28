قرارات مهمة لـجامعة الزقازيق بحضور وزير الري، أبرزها تحصيل المصروفات بالدفع الإلكتروني

عقد مجلس جامعة الزقازيق، في محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء اجتماعه الدورى بجلسته رقم 570، بحضور الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتورعاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورإيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورهلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.

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وزير الموارد المائية والرى

استهل المجلس جلسته بالترحيب بالدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وتهنئته على تعيينه عضوًا من ذوى الخبرة بمجلس جامعة الزقازيق، كما رحب أيضا بالدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، معربًا عن سعادته البالغة لتشريفهم بحضور المجلس.

قرارات مهمة لـ"جامعة الزقازيق"بحضور وزير الري،فيتو

وخلال فعاليات مجلس الجامعة أعرب الدكتورخالد الدرندلى عن خالص شكره واعتزازه بخطاب الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والذى يشيد فيه بدور جامعة الزقازيق فى تنظيم الندوة التثقيفية ال-(52) لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة، كما أشاد أيضًا بالدور التاريخي والوطني للجامعة وجميع القائمين عليها من علماء ومفكرين أجلاء الذين يمارسون دورارائدًا لبناء الشخصية الوطنية وامداد مصر بطاقات بشرية خلاقة مسلحة بالعلم والثقافة المستنيرة والمبادئ الاصيلة التي تحفظ لامتنا المصرية العظيمة ريادتها وتطورها.

قرارات مهمة لـ"جامعة الزقازيق"بحضور وزير الري،فيتو

ومن جانبه أعرب وزير الموارد المائية والرى، عن بالغ سعادته وفخره لوجوده فى رحاب جامعة الزقازيق،وأبدى ترحيبه الشديد واستعداده للتبرع بأي وقت أو أي مجهود لصالح الجامعة، مؤكدًا أن مشروعاته البحثية تركزت لخدمة جامعة الزقازيق والتى تتمثل فى التعلم الإلكترونى ومساعدة العديد من الزملاء فى المهمات العلمية والدراسة بالجامعات الألمانية، مشيرًا إلى اعتزازه بأنه خريج هندسة الزقازيق دفعة 1991.

محافظ الشرقية: جامعة الزقازيق شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة

وفي السياق ذاته،رحب محافظ الشرقية بالدكتورهاني سويلم، معربًا عن سعادته بحضور جلسات مجلس الجامعة، مؤكدًا علي الدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكدًا أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

قرارات مهمة لـ"جامعة الزقازيق"بحضور وزير الري،فيتو

كما أكد محافظ الشرقية عن أهمية الاصطفاف خلال المرحلة الراهنة، وأننا بصدد استحقاق هام وهوالإنتخابات الرئاسية، وأن هذه المرحلة لها أهمية كبيرة، بما للجامعة من دور كبير في التوعية بضرورة المشاركة وإدلاء المواطنين بأصواتهم، كما استعرض سيادته أبرز المشروعات التي قامت بها المحافظة بكافة قرى ومراكز الشرقية خلال الفترة الأخيرة، والتى تشهد ازدياد مرتفع برغم التحديات،متمنيًا للجميع الإستمرارفي العطاء من أجل وطننا الغالى مصر.

قرارات مهمة لـ"جامعة الزقازيق"بحضور وزير الري،فيتو

وقد وافق المجلس علي رفع غرامات التأخير للطلاب الذين لهم تخفيض مصروفات اجتماعية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك نظرًا لقيام الإدارة باستكمال جميع الأبحاث الإجتماعية لغير القادرين علي الدفع.

قرارات مهمة لـ"جامعة الزقازيق"

كما قرر المجلس إلزام كل كلية بتحصيل المصروفات الدراسية وكل المعاملات المالية الخاصة بالدراسات العليا من خلال شركات الدفع الإلكتروني وعدم تحصيل أي مبالغ في صورة نقدية أسوة بالمرحلة الجامعية الأولي بداية من العام الدراسي (2024/2025)، علي أن يبدأ مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة بتصميم نظام يربط دفع المصروفات الدراسية بقيد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا مع بداية كل عام دراسي بداية من العام الدراسي، وذلك حتي يمكن إحكام الرقابة علي المبالغ التي يتم تحصيلها بمرحلة الدراسات العليا.

قرارات مهمة لـ"جامعة الزقازيق"بحضور وزير الري،فيتو

وفى سبيل تحفيز كليات الجامعة نحو مواكبة التطوروافق المجلس خلال جلسته علي اقتراح إطلاق جائزة أفضل موقع إلكتروني بين كليات ومعاهد الجامعة، وذلك فى ضوء احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى ومرور خمسين عامًا علي إنشائها، بالإضافة إلى أهمية ربط مواقع الكليات على موقع الجامعة بالشبكة العنكبوتية.

وفي ضوء اهتمام الجامعة بالتيسير على طلاب الدراسات العليا وافق مجلس الجامعة علي إلغاء الفقرة رقم (10) من البند ثانيًا والخاصة بقواعد الإشراف والحكم والصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم (414) بتاريخ 2010/12/21، والتي تنص علي الإلتزام بألا تتم مناقشة الرسائل العلمية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ اعتماد لجنة الحكم لمناقشة الرسائل العلمية.

تكريم طالب لحصوله علي المركز الثالث عالميا

وعلى هامش فعاليات مجلس الجامعة، تم تكريم الطالب يسري سامي محمود الطالب بكلية التربية الرياضية بنين، لحصوله على المركز الثالث على مستوى العالم، وأول إفريقيا وأول كأس أوروبا وثالث بحر أبيض وثاني أوروبا المفتوحة.

محافظ الشرقية يستقبل وزير الري،فيتو

وفى الختام قدم مجلس الجامعة خالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور حمزه الرياشى الأستاذ بكلية التربية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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