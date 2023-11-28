حسام المندوه الحسيني ينظم قافلة طبية مجانية لأهالي بولاق الدكرور
نظم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، قافلة طبية مجانية بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ضمت العديد من التخصصات الطبية المختلفة.
جاء ذلك برعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحزب مستقبل وطن، وبالتعاون مع جامعة السادس من أكتوبر.
وشهدت القافلة الطبية المجانية، إقبالا كبيرا من أهالي بولاق الدكرور، خصوصا وأنها ضمت تخصصات مختلفة "باطنة _ أطفال _ نساء _ سونار _ جلدية _ أسنان _ علاج طبيعي _ تحاليل طبية _ قياس علامات حيوية سكر وضغط".
من جانبه حرص الدكتور حسام المندوه الحسيني، على تفقد القافلة الطبية، لمتابعة التسهيلات المقدمة للمواطنين، وكذلك الاستماع لمطالبهم.
وأكد عضو مجلس النواب، مواصلة تنظيم مثل هذه القوافل الطبية من أجل تقديم أفضل خدمة علاجية لأهالي بولاق الدكرور، مشيرا إلى أن القافلة اليوم ضمت تخصصات كثيرة بالمجان لجميع المواطنين.
وأشار إلى التنسيق الدائم والمستمر مع محافظة الجيزة، موجها الشكر للواء أحمد راشد، على جهوده وحرصه على التعاون من أجل مصلحة جميع المواطنين.
ووجه النائب حسام المندوه، الشكر لقيادات جامعة السادس من أكتوبر وفي مقدمتهم الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس الأمناء، الدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وكافة الأطباء المشاركين في القافلة الطبية.
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