غدًا، رئيسة المجر تزور الأقصر لأول مرة في جولة سياحية

تترقب مدينة الأقصر غدًا الأربعاء، زيارة رئيسة المجر كاتالين نوفاك في جولة سياحية هي الأولى لها للمدينة، والتي تستغرق يومين تبدأ من صباح الأربعاء قادمة من مطار الغردقة إلى مطار الأقصر الدولي، وتنتهى بعصر اليوم الثاني الخميس.

وتبدأ زيارة رئيسة المجر في يومها الأول للبر الغربي بالأقصر، بتفقد وادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت ومقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

كما تتفقد رئيس المجر أعمال البعثة الأثرية المجرية وأعمالها بالوادي ومساهمتها في أعمال الترميمات والاكتشافات الأثرية.

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كما ستحضر رئيسة المجر مساء اليوم الأول عرضا خاصا للصوت والضوء على ضفاف البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك، في أجواء فرعونية ومصرية قديمة مبهرة.

ومن المقرر أن تغادر رئيسة المجر الأقصر عصر الخميس من مطار الأقصر الدولي، متجهة إلى بلادها.



رئيسة المجر في زيارة تاريخية لمحطة مصر برمسيس



كما قامت اليوم رئيسة المجر كتالين نوفاك بزيارة محطة مصر برمسيس لتفقد عربات السكك الحديدية التي تم توريدها من المجر والتي تعمل على خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية وكان فى استقبال رئيسة المجر، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والذي قام بالترحيب برئيسة المجر، معربا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بالزيارة التاريخية لها لهيئة السكك الحديدية المصرية

وقامت رئيسة المجر خلال زيارتها للمحطة بالتوقيع في سجل الزيارات التاريخية لسكك حديد مصر، حيث أشار وزير النقل الى ان السكك الحديدية المصرية أول وأقدم سكك حديد في افريقيا والشرق الأوسط، وتعد من أوائل الدول علي مستوى العالم، وانه قد بدأ العمل في انشاء اول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والاسكندرية بطول 208كم عام 1851 وتم الانتهاء من انشاء هذا الخط عام 1854، وان محطة مصر برمسيس هي المحطة الرئيسية المركزية لخطوط شبكة السكك الحديدية، وتشمل 19 رصيف ومتحف خاص باثار والمقتنيات التاريخية لهيئة سكك حديد مصر مضيفا انه منذ عام 2014 وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها سواء للوحدات المتحركة أو للبنية الاساسية من خلال تجديدات السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات.

بالإضافة إلي تنمية العنصر البشري مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بمنظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم وتنقل 1.2 مليون راكب يوميا.

ثم استقلت رئيسة المجر احد القطارات التي تتكون من عربات درجة ثالثة مكيفة تم تصنيعها في المجر وتوريدها لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية والمتجه من محطة مصر برمسيس حتى محطة الاقصر وحيث تم استقلال القطار من محطة مصر برمسيس حتى محطة الجيزة،

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