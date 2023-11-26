المشدد 7 سنوات لعامل متهم بهتك عرض طفلة في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 8 سنوات ببولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة في القضية القضية رقم 19348 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4061 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "عمر. ق. ي" 36 سنة عامل، هتك عرض طفلة، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

واضاف أمر الإحالة أن المتهم في شهر سبتمبر لسنة 2022، قام بهتك عرض المجني عليها الطفلة "سما. ت. ش" بالقوة بأن غالبته شهوته واصطحبها للحانوت خاصته وجذبها من يدها كرها عنها، مما بث الرعب في نفسها فأغشى عليها، واستطالت يده مواطن عفتها والتعدي عليها جنسيا، حال كونها لم تبلغ ثمانية عشر عامًا وقت ارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

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بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، بلاغا من أهل طفلة يفيد بتعدي عامل عليها وهتك عرضها عنوه عنها، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.