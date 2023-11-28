الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مسابقات المجالات الفنية بمهرجان الأنشطة الأول

مهرجان الأنشطة الأول
مهرجان الأنشطة الأول لكليات جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

 تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تنفيذ المجالات الفنية لمهرجان الأنشطة الأول نوفمبر 2023، والذي تنظمه الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة بمشاركة كليات الجامعة تحت شعار نحو الجمهورية الجديدة بأروقة كلية التربية فى مجالات الغناء الفردي والعزف والمسرح والفنون التشكيلية، وذلك بحضور الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة ومدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وقيادات الكلية.

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 وأعرب الدكتور عبد العزيز طنطاوي عن سعادته بما لمسه خلال المهرجان من مواهب مميزة للطلاب فى مجالات ( الغناء الفردي والعزف والمسرح والفنون التشكيلية ) مطالبًا بالعمل على الاهتمام بها وتطويرها من منطلق إيمانه بتأثير الأنشطة الفنية الإيجابي في تكوين شخصية الطلاب.
 

وقال رئيس الجامعة فى تصريح له إن الدولة المصرية تعطي الأولوية للشباب وتمنحهم العديد من الفرص للتعبير عن أنفسهم فنيًا وثقافيًا، وأن دور الجامعة الأصيل التأثير والتواصل مع المجتمع  والتعاون مع الجميع.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن هذا المهرجان يأتى  ضمن خطة الجامعة  بالاهتمام بالأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات وأن النشاط جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية بجامعة الوادى الجديد.

يذكر أن مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد  بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات دورة تدريبية فى آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري، صرح بذلك  الدكتور عمرو فتوح مدير وحدة المكتبة الرقمية وقال إن الدورتين التدريبيتين بمركز تكنولوجيا المعلومات، بجامعة الوادى الجديد حاضر فيها نخبة من المتخصصين من فريق عمل  بنك المعرفة المصري.

 

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