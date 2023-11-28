الموعد النهائي لزراعة القمح، و7 إجراءات مهمة لتحقيق أعلى إنتاجية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الانتهاء من زراعة محصول القمح قبل العاشر من ديسمبر المقبل، حتى يستوفى القمح احتياجاته من الدفء قبل البرودة العالية في آخر شهر ديسمبر المقبل وشهر يناير، حيث تتسبب البرودة الشديدة في الإصابة بالأمراض والآفات الزراعية.

وذكر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك 7 أمور يجب أخذها في الاعتبار خلال تلك المرحلة من زراعة القمح تتوقف عليها الإنتاجية نهاية العام وهي كالتالي:

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أهم 7 نصائح لنجاح زراعة القمح

1 - الالتزام بالخريطة الصنفية للقمح حتى لا يحدث خطأ في الزراعة.

2 - الزراعة بتقاوي معتمدة من الجمعية الزراعية أو الشركات.

3 - الزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا عدا المناطق المتأثرة بالأملاح، مع إضافة سلفات النشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة.

4 - الالتزام بموعد رية المحاياة (رية الشتوية) بعد حوالي من 21 إلى 25 يوما من الزراعة، بحيث أن لا تتأخر عن 30 يوما على أعلى تقدير، إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة ثم استئناف الري بعد ذلك كل 25 يوما.

5 - عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.

6 - إضافة 10 لترات حامض فسفوريك أو 3 إلى 4 كجم ماب أو منقوع سوبر الفوسفات لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

7 - عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية أو تجربة لأنها تتسبب في حدوث مشاكل كل موسم وأصفرار أطراف القمح أو توقف نموه وتعطله.

رفع السعر الاسترشادي للقمح في حالة واحدة

وتجدر الإشارة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة أكد أن الحكومة تعمل على التوسع في مفهوم الزراعة التعاقدية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأنه تم تطبيق منظومة الدورة الزراعية على محصول القمح وأن سعر أردب القمح الاسترشادي 1600 جنيه وسنعمل على زيادته حال ارتفاع الأسعار العالمية.

ولفت إلى أن فدان القمح ينتج 20 أردبًا ويصل في بعض المناطق الى 25 أردبا، ولدينا تقاوي قمح معتمدة تكفي 100% من المساحة المستهدفة، وناشد المزارعين استخدام التقاوي المعتمدة التي توفرها الوزارة، وسرعة إبلاغنا حال نقص تقاوي وبذور القمح.

وشدد على أن استمرار البحوث التطبيقية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية يعتبر محورًا من المحاور التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، موجها الشكر لباحثي مركز البحوث الزراعية على جهودهم في استنباط أصناف جديدة متميزة من المحاصيل المختلفة، فنحن نسعى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام الصوب الزراعية التي تستهلك مياه أقل وتستخدم تقنية عالية وتنتج في وقت الفجوات مطالبا المزارعين والمنتجين بالتوسع في الصوب الزراعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في إدارتها.