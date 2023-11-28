الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

وكيل تعليم الأقصر يستنكر عدم حضور الطلاب ويطالبهم بالانضباط

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

 حضر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ندوة توعوية بقواعد الاستذكار الجيد، أعد لها توجيه التربية الاجتماعية برئاسة الموجه العام أمير عبد الرسول، بمدرسة الأقصر الثانوية بنات.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال وكيل تعليم الأقصر إن كان للتخطيط أهمية كبرى على مستوى المؤسسات، فإن أهميته لا تقل أبدًا على المستوى الشخصي، ولذا فإننا ينبغي أن نولي هذا الأمر اهتمامًا بالغًا، آملًا أن ترسم كل طالبة لنفسها خطة قوية واضحة، فالتخطيط هو مفتاح النجاح، ولا نجاح بغيره إلا أن تكون ضربة حظ".

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كما نوَّه وكيل تعليم الأقصر على أهمية الإدارة الجيدة للوقت وأنها شديدة الصلة بالتخطيط، وركيزة أساسية من ركائزه، إذ أن الوقت هو المورد الواجب استثماره للوصول إلى أفضل النتائج.

وفي السياق ذاته استنكر وكيل تعليم الأقصر هذا العزوف من الطلاب عن الحضور إلى المدرسة، وطالبهم بالانضباط في الحضور، موضحًا الدور الذي تقوم به المدرسة، مع إمكانية الاستعانة بمجموعات الدعم المدرسي، والمنصات التعليمية التي توفرها الوزارة.


مسابقة أعياد الطفولة للتربية المسرحية

 وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عُقدت أمس العروض النهائية التي يشارك بها توجيه التربية المسرحية برئاسة الموجه العام إدوارد فاخوري ميخائيل، في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في مسابقة أعياد الطفولة، على مسرح قصر ثقافة الأقصر، بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية والأنشطة التربوية بالمديرية.

وأشاد خالد بدور الأنشطة التربوية بشكل عام في صقل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، والاعتناء بمواهبه، وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولى هذا الشأن بالغ الاهتمام والرعاية.

وأضاف أن للتربية المسرحية دور رائد في توعية الطلاب بقضايا المجتمع، وهي وسيلة مؤثرة لتوصيل رسالة إيجابية للمتلقي؛ إذ أنها تعتمد على فن من أعرق الفنون، وهو العروض المسرحية، وتعتبر مصر رائدة في هذا المجال".

وتنوعت العروض ما بين أوبريت، مسرحية، صولو، كورال، استعراض، مونو دراما، شاركت بها العديد من مدارس المحافظة.

 

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