القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات المشارك بالبرنامج التثقيفي للأئمة
استقبلت قيادة القوات البحرية وفدًا من الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة على مستوى الجمهورية والذى تنظمة وزارة الأوقاف، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور محـمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.
تضمنت الزيارة عرض تقديمى عن نشأة وتطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياة الاقليمية والاقتصادية، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية للتعرف علي الإمكانيات والقدرات المتطورة التي تمتلكها القوات البحرية.
من جانبه أعرب وزير الأوقاف عن الاعتزاز والتقدير لرجال القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية التى تعد الحصن المنيع لوطننا الغالى مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعى لدى الأئمة والوعاظ وعموم المجتمع المصرى بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الوطن وصون مقدساته.
كما أكد قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة
لتعزيز قدرات القوات البحرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكل كفاءة وإقتدار، معربًا عن سعادته بزيارة وفد وزارة الأوقاف والإشادة بدورهم فى نشر الوسطية والإعتدال ومبادئ الدين الصحيح داخل المجتمع المصرى
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية