الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات المشارك بالبرنامج التثقيفي للأئمة 

القوات البحرية تستقبل
القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات،فيتو

استقبلت قيادة القوات البحرية وفدًا من الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة  على مستوى الجمهورية والذى تنظمة وزارة الأوقاف، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور  محـمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى عن نشأة وتطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياة الاقليمية والاقتصادية، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية للتعرف علي الإمكانيات والقدرات المتطورة التي تمتلكها القوات البحرية.

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من جانبه أعرب وزير الأوقاف عن الاعتزاز والتقدير لرجال القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية التى تعد الحصن المنيع لوطننا الغالى مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعى لدى الأئمة والوعاظ وعموم المجتمع المصرى بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الوطن وصون مقدساته.    

كما أكد قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة 
لتعزيز قدرات القوات البحرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكل كفاءة وإقتدار، معربًا عن سعادته بزيارة وفد وزارة الأوقاف والإشادة بدورهم فى نشر الوسطية والإعتدال ومبادئ الدين الصحيح داخل المجتمع المصرى

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