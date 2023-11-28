الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

الاستعلام عن حالة شخص أصيب في حادث سير بطريق مصر الجديدة

حادث سير
حادث سير

 طلبت نيابة النزهة الاستعلام عن حالة شخص أصيب في حادث سير بطريق مصر الجديدة. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وتم التحفظ على السيارة وقائدها لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق. 

وتبين من التحريات الأولية أن شابا تعرض للدهس أسفل عجلات سيارة ربع نقل، أعلى الطريق الدائري بمنطقة النزهة بالقاهرة، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغا يفيد بدهس أسفل عجلات سيارة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة من مرفق الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

حوادث طرق

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه، تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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