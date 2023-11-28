نايل سات تحصل على شهادة الجودة ISO 9001:2015 فى نظم الإدارة

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية حصولها على شهادة ISO 9001:2015، فى نظام إدارة الجودة، بعد أن قامت شركة بيروفيريتاس الجهة المانحة للاعتماد بأعمال التدقيق على نظم الإدارة الخاصة بالشركة، والتأكد من توافقها مع المعايير المطلوبة طبقًا لاشترطات المنظمة الدولية للتوحيد القياسى (الايزو)، والتى تعكس مدى التزام الشركة، بتطبيق اعلى معايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تلبى توقعات واحتياجات العملاء فى مصر والشرق الأوسط وافريقيا.

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وقال اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنايل سات ان السعى للحصول على تلك الشهادة جاء فى إطار رؤية الشركة نحو احداث نقله نوعيه من خلال تحديث وتطوير كافة نظم العمل بالقطاعات الفنيه والإدارية وتحقيق أعلى مستويات التميز فى الأداء وايضًا تأكيدًا لإستراتيجية الشركة الساعية دومًا الى تقديم خدمات عاليه الجودة لعملائها.

كما وجه رئيس الشركه الشكر للعاملين بالنايل سات تقديرًا لجهودهم فى تحقيق هذا الانجاز واثنى على تفانيهم للحفاظ على مكانة الشركة كاهم مشغل بالمنطقة فى مجال خدمات البث عبر الأقمار الصناعية. من جهته اشار المهندس محمد يحيى استشارى مشروع تطوير نظام إدارة الجودة بالنايل سات والرئيس التنفيذى لشركة csc الى مدى أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة بالشركة حيث يعد حجر الأساس لخطة التطوير والتحسين المستمر والتى تهدف الى تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة الى جميع العملاء بما يتناسب مع مكانة وسمعه النايل سات كأحد الشركات الرائدة فى مجال الاتصالات الفضائية.

كما اشاد استشارى المشروع بالدعم والدور القيادى الفعال المقدم من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالنايل سات وبالكفاءات المتميزة وبجهود العاملين المبذولة والتى كان لها الدور الأساسى فى انجاز المشروع فى زمن قياسى.

الجدير بالذكر ان نايل سات حصلت خلال الاشهر الماضية على شهاده WTA من المستوى الرابع وهى اعلى درجات التصنف فى تأمين استمارية الخدمة من هيئة المحطات الأرضية العالمية والذى يؤكد على مدى التزام الشركة بالعمل على الإرتقاء والتطوير المستمر.