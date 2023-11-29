مدير حملة عبد السند يمامة: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج

حزب الوفد، قال عصام الصباحي مدير حملة عبد السند يمامة الرئاسية إن الحزب يتابع انتخابات المصريين في الخارج من خلال غرفة العمليات المشكلة لديه.

وأضاف الصباحي في تصريح خاص لـ"فيتو"، لدينا متابعون في الخارج منها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضًا في دول الخليج لدينا متابعين للعملية الانتخابية هناك لافتًا إلى أن متابعينا حتى الآن في أمريكا ودول الخليج فقط.

انتخابات المصريين في الخارج

انتخابات الرئاسة، ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجرى بها الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

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جاء ذلك تزامنًا مع قرب بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

المصريين في الخارج

ودعا وزير الخارجية فى تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

متابعة الانتخابات

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجهًا الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف سامح شكري في تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

البعثات المصرية بالخارج

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة يجري فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.