الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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سياسة

حملة فريد زهران تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الخارج

فريد زهران، فيتو
فريد زهران، فيتو

 أعلن المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن الحملة تبدأ غد الأربعاء تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأوضح باسم كامل أن غرفة عمليات الحملة ستقوم بالتواصل مع أعضاء  الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية ومتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية.

كما ستقوم الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي بمتابعة ردود فعل المصريين بالخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم وذلك بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.

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وأكد كامل أن غرفة عمليات الحملة ستعمل على إصدار تقارير يومية حول متابعتها وملاحظاتها حول انتخابات المصريين بالخارج طوال أيام التصويت المقرر لها الأول من ديسمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

 

موعد تصويت المصريين في الخارج 

 وبعد أيام قليلة يبدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 

وكشفت الهيئة في وقت سابق عن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون، وذلك يوم 1 ديسمبر للمصريين بالخارج وتستمر “الجمعة والسبت والأحد” أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 29 أكتوبر 2023، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ 

ونص قرار  الهيئة الوطنية للانتخابات في مادتها الأولى، على أن "تحدد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ علـى النحـو الـوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار."

 

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

 

 وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقـم ٣ لـسنة ٢٠٢٣ بـدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

 

 وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في  137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

ضوابط التصويت بالخارج 

 وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات: إنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

 

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

 

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