الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

"قادرون باختلاف" يواصل تدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع بالأقصر

قادرون بإختلاف يواصل
"قادرون بإختلاف" يواصل تدريبات مركز الفنون، فيتو

واصل مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر تدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع بمركز شباب السلام، والذي يتم تنفيذه بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم بمحافظة الأقصر، ودعمهم بمختلف الأنشطة ( رياضية _ كشفي _ فن تعبيري _ مشغولات يدوية ). 


تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير  والأستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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ويتمثل دور مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدي أبو ضيف، للاهتمام ودعم ذوي القدرات والهمم بمحافظة الأقصر ودمجهم بالمجتمع، من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة وتنمية مهاراتهم الإبداعية ورعايتهم بمختلف المجالات.

ويتم تنفيذ التدريبات يومي الإثنين الساعة 4 مساء، الخميس الساعة 4 مساء من كل أسبوع بمركز شباب السلام بإسنا، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب وتنفيذ مسئولي مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.


 كما شهد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر انطلاق فعاليات الجلسة الحواري، التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات الحملة القومية للتوعية بهدف تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، مؤكدا أن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، مشيرًا إلى عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق، مؤكدًا على أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى الوطنى والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم.

وأكد صبحي أن الشباب المصرى يبرهن يومًا تلو الآخر أنه شريك أساسى فى بناء الوطن والحفاظ عليه، لذلك فإن مشاركته فى الانتخابات الرئاسية هي مسئولية وطنية من الدرجة الأولي، وفى إطار دوره ومشاركته فى البناء والحفاظ على مصر ورسم صورة متميزه ومشرفة أمام العالم الذي ينتظر ويترقب مشاركة المصريين فى أهم وأبرز انتخابات واستحقاق دستوري، وتجسد حالة الوعى الحقيقى لدى المواطنين وإدراكهم لمسئولياتهم الوطنية،

وتم تقديم فيلم قصير عن المشاركة السياسية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تقديم عرضًا عن دور وزرة الشباب والرياضة في تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. 

 

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