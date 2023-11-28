الكاف يعلن رسميا إنشاء رابطة الأندية الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الثلاثاء، عن إقامة حفل تأسيس رابطة الأندية الأفريقية بشكل رسمي.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي، إن الحفل يقام في القاهرة، يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق.

وأوضح أن الحفل يسبقه اجتماع يحضره المديرون التنفيذيون للأندية، موضحا أن تأسيس الرابطة هدفه تعزيز الابتكار داخل القارة السمراء.

وأكمل موقع كاف، أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي، اجتمع مع رؤساء الأندية في القارة يوم 5 أكتوبر الماضي ليطلعهم على تشكيل رابطة الأندية.

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أهداف رابطة الأندية الأفريقية

وأضاف موقع كاف أن أهداف تشكيل الرابطة كالتالي:

- حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الأفريقية.

- التأكد من أن الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي الفار يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.

- بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الأعضاء في الكاف والفيفا.

- تطوير المواهب الشبابية الأفريقية وأكاديميات للبنين والبنات وتحسين جودة كرة القدم للأندية الأفريقية لتكون على مستوى عالمي.

إنشاء فرع الكاف في العاصمة الإدارية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم، في مركز التعليم المدنى بالجزيرة، وذلك لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء مقر جديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الشباب والرياضة أنه طبقا لتوجيه ودعم الدولة المصرية لمقر الكاف في مصر ودعم القيادة السياسية والحكومة، سيتم استبدال مقر الكاف في 6 أكتوبر بمقر جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مع التأكيد على أن مصر دولة المقر وهي قبلة افريقيا ومن أهم دول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق لخطط الكاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الافريقية مشيدا بالتطور الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم الافريقية فى الآونة الأخيرة.

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المقر الجديد للاتحاد الافريقي والمزمع اقامته سيكون علامة مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة التى تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يولى بصفة خاصة اهتمام كبير بالرياضة الافريقية وتطويرها.

كما تم الاتفاق على ابرام وثيقة ثلاثية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقي لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية الجديدة مالكة الأرض الخاصة بالمقر الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم والتى ستتولى تنفيذ وانشاء المقر الجديد للاتحاد.