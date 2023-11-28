الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الكاف يعلن رسميا إنشاء رابطة الأندية الأفريقية

كاف،فيتو
كاف،فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الثلاثاء، عن إقامة حفل تأسيس رابطة الأندية الأفريقية بشكل رسمي.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي، إن الحفل يقام في القاهرة، يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق.

وأوضح أن الحفل يسبقه اجتماع يحضره المديرون التنفيذيون للأندية، موضحا أن تأسيس الرابطة هدفه تعزيز الابتكار داخل القارة السمراء.

وأكمل موقع كاف، أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي، اجتمع مع رؤساء الأندية في القارة يوم 5 أكتوبر الماضي ليطلعهم على تشكيل رابطة الأندية.

Advertisements

أهداف رابطة الأندية الأفريقية 

وأضاف موقع كاف أن أهداف تشكيل الرابطة كالتالي:

- حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الأفريقية.

- التأكد من أن الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي الفار يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.

- بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الأعضاء في الكاف والفيفا.

- تطوير المواهب الشبابية الأفريقية وأكاديميات للبنين والبنات وتحسين جودة كرة القدم للأندية الأفريقية لتكون على مستوى عالمي.

إنشاء فرع الكاف في العاصمة الإدارية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم، في مركز التعليم المدنى بالجزيرة، وذلك لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء مقر جديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الشباب والرياضة أنه طبقا لتوجيه ودعم الدولة المصرية لمقر الكاف في مصر ودعم القيادة السياسية والحكومة، سيتم استبدال مقر الكاف في 6 أكتوبر بمقر جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مع التأكيد على أن  مصر دولة المقر وهي قبلة افريقيا ومن أهم دول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق  لخطط الكاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الافريقية مشيدا بالتطور  الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم  الافريقية فى الآونة الأخيرة. 

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المقر الجديد للاتحاد الافريقي والمزمع اقامته سيكون علامة مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة التى تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يولى بصفة خاصة اهتمام كبير بالرياضة الافريقية وتطويرها.

كما تم الاتفاق على ابرام وثيقة ثلاثية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقي لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية الجديدة مالكة الأرض الخاصة بالمقر الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم والتى ستتولى تنفيذ وانشاء المقر الجديد للاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف رابطة الأندية الأفريقية موتسيبي باتريس موتسيبي

مواد متعلقة

حقيقة تفكير فيتوريا في ضم لاعبين مزدوجي الجنسية قبل كاس الأمم الإفريقية

كاف يخطر الزمالك بموافقته على خوض مواجهتي سوار الغيني بالقاهرة

كاف يكشف مفاجآت الأفضل في إفريقيا.. الشناوي ينافس أونانا وميندي.. ورباعي أهلاوي يتصارع على لقب الأبرز داخل القارة.. وكولر ينتظر جائزة جديدة

كاف يخطر اتحاد الكرة بقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

3 تكليفات رئاسية جديدة اليوم لوزير العدل

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

الأهلي يحذر محمد عبد المنعم، تعرف على التفاصيل

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

استقالة رئيس تحرير الطريق احتجاجا على التصرفات غير المسئولة لإدارة الجريدة

السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بمواعيد الانتهاء من مدينة العدالة

الكاف يعلن رسميا إنشاء رابطة الأندية الأفريقية

لوقف إطلاق النار في غزة نهائيًا، سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حاول الهرب من أفقر دولة في أوروبا، مهاجر يتجمد حتى الموت

تعلمت الأبجدية وعمرها 18 شهرًا، أمريكية أذكى طفلة في العالم

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شوربة العدس فى الشتاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية