أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 15 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 14 إلى 20 جنيهًا

Advertisements

وبلغ سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 4 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات، باذنجان أبيض من 3 إلى 7 جنيهات، باذنجان رومي من 2 إلى 3.5 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 18 إلى 28 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات، الملوخية من 7 إلى 9 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 25 إلى 40 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا، بسلة من 15 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر البطاطا سعر من 3.5 إلى 6.5 جنيه، سبانخ 7 إلى 10 جنيهات، البامية من 34 إلى 38 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2.5 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر قلقاس من 9 إلى 10 جنيهات، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 5.5 إلى 9.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بلغ سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 7 إلى 9 جنيهات.