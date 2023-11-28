الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إحالة عامل ووالده للمحاكمة بتهمة سرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية

إحالة المتهمين للمحاكمة،
إحالة المتهمين للمحاكمة، فيتو

 أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل ووالده للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية.
 

وطلبت النيابة العامة في وقت سابق بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.


وأدلى المتهمان في تحقيقات النيابة العامة باعترافات بارتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع في باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات".

Advertisements

 

ضبط عامل ووالده لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل

 نجحت الجهود في ضبط عامل ووالده مقيمان بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة).
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الواحات البحرية جرائم السرقة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

إحالة قضية الراقصة الشهيرة حورية إلى المحكمة الاقتصادية

الأكثر قراءة

3 تكليفات رئاسية جديدة اليوم لوزير العدل

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

الأهلي يحذر محمد عبد المنعم، تعرف على التفاصيل

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

الكاف يعلن رسميا إنشاء رابطة الأندية الأفريقية

السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بمواعيد الانتهاء من مدينة العدالة

لوقف إطلاق النار في غزة نهائيًا، سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض (فيديو)

ياسمين رئيس تفاجئ الجمهور بجواز سفرها الفلسطيني

Advertisements

منوعات

المزيد

حاول الهرب من أفقر دولة في أوروبا، مهاجر يتجمد حتى الموت

تعلمت الأبجدية وعمرها 18 شهرًا، أمريكية أذكى طفلة في العالم

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شوربة العدس فى الشتاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية