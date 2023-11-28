إحالة عامل ووالده للمحاكمة بتهمة سرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية

أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل ووالده للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية.



وطلبت النيابة العامة في وقت سابق بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



وأدلى المتهمان في تحقيقات النيابة العامة باعترافات بارتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع في باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات".

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ضبط عامل ووالده لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل

نجحت الجهود في ضبط عامل ووالده مقيمان بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة).

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.