مهاجم البرازيل ينتقد تعرضه لحملات عنصرية بعد أزمته مع ميسي

اشتكى رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، تعرّضه لحملة عنصرية وتعليقات سلبية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بسبب المشادة بينه وبين ليونيل ميسى قائد منتخب الأرجنتين خلال موقعة الغريمين على ملعب "ماراكانا" في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن رودريجو قال شيئًا أغضب ميسي، فأمسك الأخير اللاعب البرازيلي من رقبته، صارخًا: "لماذا (تقول) نحن خائفون؟ نحن أبطال العالم".

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وكتب رودريجو على مواقع التواصل الاجتماعي: "العنصريون متواجدون دائمًا فى كل مكان. حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حملة شتائم وكل أنواع الحماقات. إنها هنا كي يراها العالم بأكمله".

وأضاف: "إذا لم نفعل ما يريدون، إذا لم نتصرّف كما يعتقدون بوجوب أن نفعله، إذا ارتدينا شيئًا يزعجهم، إذا لم نخفض رؤوسنا عندما يعتدون علينا، إذا شغلنا مساحات يعتقدون بأنها ملكهم فحسب، يتصرّف العنصريون بسلوكهم الإجرامي. (ولكن) حظهم سيء. لن نتوقف!".

رودريجو تحدث عن "نضال مستمر"، فيما أشارت "ماركا" إلى أن اللاعب ومعسكره يدرسان السبل القانونية التي يمكن اتباعها في هذا الصدد.

وجاء الترتيب لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد الجولة السادسة من التصفيات كالآتي:

المركز الأول: الأرجنتين.. 15 نقطة.

المركز الثاني: أوروجواي..13 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا..12 نقاط.

المركز الرابع: فنزويلا.. 8 نقاط.

المركز الخامس: الإكوادور.. 9 نقاط.

المركز السادس: البرازيل..7 نقاط.

المركز السابع: باراجواي.. 5 نقاط.

المركز الثامن: تشيلي.. 5 نقاط.

المركز التاسع: بوليفيا.. 3 نقاط.

المركز العاشر: بيرو.. نقطتين.

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

وكانت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 انطلقت بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وتشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرة، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.

وشهدت نتائج الجولات الخمسة الأولى لتصفيات أمريكا الجنوبية التالي

نتائج الجولة الأولى لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

باراجواي 0-0 بيرو

كولومبيا 1-0 فنزويلا

الأرجنتين 1-0 الإكوادور

أوروجواي 3-1 تشيلي

البرازيل 5-1 بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 0-3 الأرجنتين

الإكوادور 2-1 أوروجواي

فنزويلا 1-0 باراجواي

تشيلي 0-0 كولومبيا

بيرو 0-1 البرازيل

نتائج الجولة الثالثة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كولومبيا 2-2 أوروجواي

الأرجنتين 1-0 باراجواي

بوليفيا 1-2 الإكوادور

تشيلي 2-0 بيرو

البرازيل 1-1 فنزويلا

نتائج الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

فنزويلا 3-0 تشيلي

باراجواي 1-0 بوليفيا

الإكوادور 0-0 كولومبيا

أوروجواي 2-0 البرازيل

بيرو 0-2 الأرجنتين

نتائج الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 2-0 بيرو

فنزويلا 0-0 الإكوداور

كولومبيا 2-1 البرازيل

الأرجنتين 0-2 أوروجواي

تشيلي 0-0 باراجواي