الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الآثار تعلن طرح 21 موقعا أثريا للاستثمار في 7 محافظات

المواقع الإستثمارية
المواقع الإستثمارية المطروحة بالمواقع الأثرية

 قال الدكتور أبوبكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بـ المجلس الأعلى للآثار، إن المجلس الأعلى للآثار حدد 21 موقعا أثريا بـ 7 محافظات لتكون فرص متميزة أمام المستثمرين.

وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار خلال كلمته بمنتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي، أن هناك العديد من فرص الاستثمار بالمواقع الأثرية مع التشديد على الحفاظ عليها.

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المواقع المطروحة للاستثمار الثقافي  

أشار إلى أن أبرز المواقع المطروحة كفرص استثمارية هي طاحونة المندرة بالإسكندرية،  وحمام سراج الدين، وربع الخطابية، بالإضافة إلى تشغيل خدمات الزائرين بقلعة رشيد وتشغيل الخدمات في قلعة محمد على بمدينة القصير. 

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أكد أن المجلس الأعلى للآثار استطاع إعادة تسعير التذاكر وإدارة الموارد المالية التي حققت نتائج في الأول من يوليو بإيرادات وأرباح ضعف خمسة مرات من السنوات الماضية عبر شراكة القطاع الخاص.

وأضاف وزير السياحة خلال كلمته بمنتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي"، أن هناك شراكة بين المتاحف والقطاع الخاص عبر معايير وفقا لتشريعات خاصة في هذا الشأن، لافتا إلى أننا نعمل على تعميق تلك الشراكة.

إيرادات المجلس الأعلى للآثار

وأشار إلى أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار متعطشون لزيادة الاستثمار والإعداد السياحية لمصر، لافتا أن علينا بناء أنظمة رائعة عبر معايير للاستثمار في مواقع الآثار المتعلقة بالتجربة السياحية.

افتتاح منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي

 وافتتح صباح اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، منتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي" والذي ستنظمه الوزارة بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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