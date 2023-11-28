الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة 6 شباب في حادثي تصادم 4 دراجات بخارية ببني سويف

اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، الثلاثاء، حادثي تصادم 4 دراجات بخارية، نتج عنهما إصابة 6 شباب، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف 

حيث أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر تصادم دراجتين بخاريتين بطريق مصر اسيوط الزراعي أمام عزبة الوقف ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق مصر اسيوط الزراعي أمام عزبة الوقف ببنى سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

واستقبلت مستشفى جامعة بنى سويف، 3 مصابين وهم: محمود حسني، 45 سنة، وبه إشتباه كسر بالقدم اليمني، وجمعه قرني، 59 سنه، وبه جروح وكدمات، وسلامه علي، 37 سنه، وبه إشتباه كسر بالقدم اليمني، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث.

 

اصابة 3 شباب ببني سويف 

وأصيب 3 عمال بإصابات مختلفة، إثر تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية القضابى بالفشن ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية القضابى بالفشن ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية القضابى بالفشن ببنى سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، 3 عمال مصابين وجميعهم مقيمون بمركز الفشن، وهم:  مصطفى عمر، 34 سنة، وبه إشتباه كسر بالزراع الأيسر،  ومحمود رمضان، 30 سنة، وبه جروح وكدمات، ونادي لبيب، 55 سنة، وبه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

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