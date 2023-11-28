مشاركون بمعرض نيبو للذهب: استثمارات جديدة وإنشاء مصنع بهذه المنطقة (صور)

أعلن مشاركون في معرض نيبو للذهب والمجوهرات عن إنشاء مصنع جديد في مدينة العبور بمبالغ مالية تصل إلى 350 مليون جنيه، كنوع من أنواع ضخ استثمارات جديدة، والتوسع فى عمليات الإنتاج.

وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض نيبو للذهب والمجوهرات، في نسخته الثالثة والتي بدأت يوم الأحد الماضي، بمشاركة العديد من الشركات، وبحضور الكثير من الأجانب من مختلف دول العالم.

معروضات معرض نيبو للذهب، فيتو

إعجاب المشاركين العرب والأجانب بالمعروضات الذهبية

وتم عرض الكثير من المشغولات الذهبية بأشكال مختلفة ومتعددة، تناسب جميع الشرائح والأذواق، حيث لاقت استحسانا كبيرا من جانب الحضور، سواء العرب أو الأجانب، والذين أعربوا عن إعجابهم الكبير بصناعة الذهب في مصر.

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معروضات معرض نيبو للذهب، فيتو

معروضات معرض نيبو للذهب، فيتو

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الثالث من معرض نيبو للذهب في نسخته الثالثة، قد شهد زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين، حيث قدم العارضون معروضات ذهبية متنوعة وملفتة للانتباه لكافة رواد المعرض، جاء أبرزها بعض المشغولات التي تعبر عن دعم القضية الفلسطينية، بعد ما تعرضت له غزة من اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي.

معروضات معرض نيبو للذهب، فيتو

وكان هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب، أوضح أن مساحة العرض لنيبو قد تضاعفت علي مدار دوراته الثلاث، حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولى.

معروضات معرض نيبو للذهب، فيتو

افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات

وانطلقت يوم الأحد، 26 نوفمبر، فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بمشاركة 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي 50 من كبار مؤسسات إنتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع لكافة العمليات الإنتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب بالإضافة إلى عارضين دوليين من دول (الإمارات العربية المتحدة - إيطاليا - ألمانيا - تركيا - الصين).