انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والكبرى تسجل 26 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا،بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت26درجة مئوية نهارا،و14درجة مئوية ليلا.



وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن طقس اليوم لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن تسجل العظمى على القاهرة غدا 22 درجة مئوية، وتبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

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ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا، والتي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الأرصاد إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وايضا إلى أن تزين سماء القاهرة بالريش المدار، ما هو إلا سحب عالية غير مؤثرة ولكن تضفى منظر جميلا.

و حذرت هيئة الأرصاد المواطنين الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية مراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.

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