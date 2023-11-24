محمد رمضان يبدأ حفله بـ أغنية نمبر وان ويوجه رسالة للجمهور السعودي

بدأ الفنان محمد رمضان حفله في المملكة العربية السعودية، بشكل استعراضي راقص على المسرح.

وافتتح الحفل بأغنيته الشهيرة نمبر وان وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي.

ووجه “رمضان” رسالة للجمهور السعودي خلال حفله قائلا: “أنتم نمبر وان بالنسبالي ربنا يثبتني قدامكم أيه الابتسامات الحلوة والجمال ده، قفلتوا اللعبة”.

وأضاف محمد رمضان: “أنتم النجم الحقيقي اللي أي فنان بيسعى وبيجتهد ومابينمش عشان يلمسكوا”.

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شروط هيئة الترفيه السعودية لراغبي حضور حفل محمد رمضان

وكانت فرضت هيئة الترفيه السعودية عددًا من الشروط لراغبي حضور الحفل أو لمن سيقومون بشراء التذاكر حتى لا يضيع عليهم ثمن تلك التذاكر.

وكان أول تلك الشروط ألا يقل عمر الأطفال الذين يرغبون في دخول الحفل عن 12 عامًا، حيث يمنع دخول أي طفل أصغر من هذه السن، وسيعامل الطفل الذي يتخطى هذه السن معاملة فردية حيث يجب قطع تذكرة خاصة له ولا يحسب كمرافق لأحد والديه أو مصطحبيه.

وتضمنت الشروط أنه في حال شراء التذكرة فلا يمكن إعادتها أو استرداد حقها من المنظم، كما يمنع منعًا باتًّا إعادة بيع التذكرة لشخص آخر غير حاملها، ويعاد ثم التذكرة إلى شاريها في حالة واحدة فقط، وهي حالة إلغاء أو تأجيل الحفل، وفي حالة مغادرة مكان الحفل فلا يمكن العودة إليه مجانًا.

وتشمل الشروط أيضًا التنبيه على حاملي التذاكر الحضور باكرًا لمسرح الحفل، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

وشملت قائمة الأشياء الممنوع اصطحابها في الحفل المأكولات والمشروبات من خارج المسرح، ومنع اصطحاب الحيوانات المختلفة، ومنع اصطحاب آلات التصوير المتقدمة مثل كاميرات التصوير الاحترافي، ومنع اصطحاب القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، إلا في الموقع المخصصة للتدخين.

وأيضًا قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول المسرح، وستتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

وكان أهم شروط الحفل هو أن الجهة المنظمة للحفل لن تتحمل مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.