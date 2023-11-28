استقرار أسعار الحديد والأسمنت بمحافظة الأقصر

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 بمحافظة الأقصر، والتي تواصل استقرارها منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر حديد عز اليوم 41.5 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن.



كما وصل سعر حديد العتال وحديد المراكبي وحديد المصريين إلى 39.5 ألف جنيه للطن، في حين بلغ سعر حديد عطية نحو 39.200 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد العشرى ومصر ستيل 39 ألف جنيه للطن، كذلك سجل سعر حديد المعادي 38.500 جنيه للطن الواحد، كما سجل سعر حديد سرحان وحديد الكومي نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

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واستقرت أيضا أسعار الأسمنت بمحافظة الأقصر، حيث سجل سعر أسمنت السويدي اليوم 2450 جنيها للطن، وأسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 2320 جنيها للطن، و بلغ سعر أسمنت حلوان 2300 جنيه للطن.



كما سجل سعر أسمنت أسيوط 2250 جنيها للطن، كذلك سجل سعر أسمنت شركة أسوان 2180 جنيها للطن، وسجل أسمنت شركة المنيا 2120 جنيها للطن، كما سجل أسمنت شركة جنوب الوادي 2080 جنيها للطن، وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف “العسكري بني سويف” نحو 2070 جنيها للطن.

يشار إلى أن هذه أسعار إرشادية، حيث ترتبط أيضا بآليات العرض والطلب بسوق مواد البناء، بحسب حجم الطلب والموقع الجغرافي لمحافظات الجمهورية.