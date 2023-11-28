الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بتوجيهات شيخ الأزهر، القافلة الثالثة لبيت الزكاة تعبر ميناء رفح البري دعمًا لغزة (صور)

ميناء رفح البري،فيتو
ميناء رفح البري،فيتو

عبرت القافلة الثالثة لبيت الزكاة والصدقات المصري، صباح اليوم الثلاثاء، ميناء رفح البري تمهيدًا لدخول قطاع غزة وإغاثة أهلنا وإخواننا في القطاع، مكونة من 17 شاحنة كبرى تحتوي القافلة على مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات الإيواء وخصوصًا احتياجات الشتاء.

 حملة أغيثوا غزة من الأزهر الشريف 

وهذه القافلة هي الثالثة التي يسيرها بيت الزكاة إلى قطاع غزة بتوجيهات وإشراف فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي وجه به فضيلة منذ بدء عدوان الاحتلال الغاشم على أصحاب الأرض.

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وبلغت بذلك إجمالي المساعدات التي قدمها بيت الزكاة لإغاثة أهلنا في غزة حتى الآن 75 شاحنة كبرى، محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة، وخصوصا احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن، في إطار الدور المعهود الذي يقدمه الأزهر الشريف دائمًا في دعم القضية الفلسطينية.

بيت الزكاة والصدقات المصري

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، أن القافلة الأولى عبرت ميناء رفح محملة بـ18 شاحنة كبرى يوم الأربعاء الأول من نوفمبر الجاري، وعبرت القافلة الثانية محملة بـ40 شاحنة كبرى يوم الثلاثاء الماضي 21 نوفمبر، وعبرت القافلة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، ليبلغ بذلك إجمالي المساعدات التي قدمها بيت الزكاة لإغاثة أهلنا في غزة حتى الآن 75، منها 57 خلال 8 أيام.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف فضيلته، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبثِّ روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

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بيت الزكاة والصدقات ميناء رفح البري قطاع غزة و حملة أغيثوا غزة من الأزهر الشريف بيت الزكاة والصدقات المصري

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