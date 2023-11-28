تقارير توضح موقف كونتي من العودة إلى تدريب اليوفى

يوفنتوس، كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن موقف ماسيمليانو أليجري المدير الفني الحالي ليوفنتوس، من البقاء في صفوف السيدة العجوز للفترة المقبلة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن أليجري يمكن أن يغادر صفوف يوفنتوس عقب نهاية الموسم الجاري.

وتابعت أن هذه الفرضية تتزايد بسبب أن كونتي وعائلته يعيشون في تورينو، بالإضافة إلى رفضه تولي المسؤولية الفنية لنابولي في الأسابيع الماضية وأيضا رفضه قيادة المنتخب الإيطالي خلفا لروبرتو مانشيني.

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كان كونتي قد وضع شرطين للعودة إلى التدريب من جديد، وهو قيادة فريق بشكل يومي وتولي المهمة في بداية الموسم.

وختمت الصحيفة بأن يوفنتوس وكونتي يمكن أن تلتقي مجددا في الموسم المقبل حال استقر أليجري بالفعل على الرحيل.

من ناحية أخرى أصر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، على أن فريقه استقبل هدفا ساذجا أمام إنتر ميلان، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، مساء الأحد، على ملعب أليانز، في الجولة 13 من الدوري الايطالي.

قال أليجري في تصريحاته لقناة "DAZN": "لقد استقبلنا هدفا ساذجا، خاصة أنه جاء بعد دقائق قليلة من هدفنا، إنتر أظهر أنه عندما يكون أمامهم مساحات لشغلها، فإن ذلك يجعل الأمر أسهل بالنسبة لهم".

اللعب على الخط الجانبي

وأضاف: "كنا نعلم أنهم يميلون للعب على الخط الجانبي وعملوا على ذلك، لكننا استقبلنا الهدف على أي حال، ربما كان علينا أن نرتكب خطأ ضدهم قبل انطلاق الهجمة".



وتابع: "لقد قاموا بعمل جيد في تحريك الكرة بسرعة، ما كان علينا فعله، أن يقترب روجاني أو بريمر من تورام، خاصة بريمر الذي كان عليه ارتكاب خطأ ضد تورام كي يمنعه من تمرير الكرة، هذه إحدى نقاط قوة إنتر، وقد تدربنا طوال الأسبوع على ذلك، ونعلم أن هذا الأمر يفعلونه دائما".

وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس لينهي جفافه التهديفي، واحتفل بطريقة مثيرة للجدل بإشارته إلى اسمه ثم حث المنتقدين على التزام الصمت.

سجل دوشان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 27، وتعادل لاوتارو مارتينيز لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 33.

تشكيل يوفنتوس ضد إنتر ميلان

حراسة المرمي: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني.

خط الوسط: مكيني، كامبياسو، نيكولوسي، رابيو، كوستيتش.

خط الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا.

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمي: يان سومر.

خط الدفاع: ماتيو دارميان، دي فري، أتشيربي.

خط الوسط: دينزل دومفريس، باريلا، تشالهان أوجلو، مختياريان، ديماركو.

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خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان

ويعتلي إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في لقاءين، وخسارة مباراة.

ويحتل يوفنتوس وصافة الترتيب برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة.