بالأسماء، أغاني شادية الدينية وكواليس أغنية الاعتزال

الفنانة شادية صوت مصرى وروح وطنية أصيلة، غنت لكبار المؤلفين والملحنين، قدمت مختلف الأدوار فى السينما وقد أثنى عليها الكتاب والصحفيين لشخصيتها البريئة، وكما قدمت الأغنية العاطفية والخفيفة بجدارة، قدمت أيضا الأغنية الوطنية ببراعة والأغنية الدينية بتأثر شديد حتى كان آخر ظهور لـ"شادية" على المسرح من خلال اشتراكها في "الليلة المحمدية"، بالأغنية الدينية "خد بإيدي"، التي كانت تناجي فيها الرسول "عليه الصلاة والسلام"، مقررة الاعتزال عقب هذه الحفلة، مكتفية بما حققته من نجاح على مدار مشوارها الفني.

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وكانت الفنانة شادية بأزمات صحية متعددة انتهت بوفاة شقيقها طاهر حيث صدمت بوفاته صدمة كبيرة، فسافرت مع والدتها إلى أمريكا ثم عادت إلى مصر تبحث عن كلمات أغنية جديدة، وبالصدفة عرض عليها فهمى عمر رئيس الإذاعة كلمات أغنية "خد بأيدي" فوجدت في كلماتها ضالتها التي تبحث عنها، ووافقت على الأغنية التي غنتها في الاحتفال بالمولد النبوي على الهواء وهى ترتدى فستانا أبيض اللون على مسرح الجمهورية بمصاحبة فرقة النيل الموسيقية بقيادة عبد العظيم حليم وبحضور الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة وقتئذ.

علية الجعار تكتب الكلمات

كانت الشاعرة علية الجعار قد انتهت لتوها من كلمات الأغنية الدينية "خد بإيدى"، وعرضت شادية كلمات الأغنية على عدد من الملحنين، فوقعوا في أكلشيه "الناي الحزين" التي ترفضه شادية رفضا مطلقا، إلى أن عرض الإذاعى على عيسى على شادية ذلك اللحن الذي وضعه الملحن الشاب عبد المنعم البارودي، الذي كان لا يزال يخطو بصمت خطواته الأولى في عالم التلحين وعندما سمعت شادية المذهب الأول من الأغنية حتى شعرت بأنها قد اكتشفت هذا الملحن، مثلما قد اكتشفها أيضًا، فقد حقق بألحانه الرائعة ما كانت تصبو إليه شادية.

على المسرح فى الليلة المحمدية

وصلت شادية إلى قمة مناجاتها إلى الله تعالى في الأغنية التي غنتها من عميق قلبها حتى كانت الدموع تنساب من عينيها، فقالت في تعليق لها على نجاح الأغنية: "أنا سعيدة جدا أن ربنا وفقنى في تقديم أغنيات من هذا اللون الجميل الذي طالما تمنيت تقديمه".. لتقرر بعدها اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وتقول كلماتها:

شادية تغنى خد بإيدى

جه حبيبى وخذ بإيدى..قلت له أمرك يا سيدى / جه وعرفنى طريقى وسكتى..وبهداه ونوره مشيت خطوتى / وبحماه هلت بشاير فرحتى..والأمان فرد الجناح على دنيتى / قلت ياشموع الفرح نحوه قيدى..جه حبيبى وخد بإيدى / قلت له أمرك ياسيدى./ لما جه سلمت له عقلى وقلبى..من حنانه ورحمته وعطفه على / هو نعمة من السما..أرسلها ربى بالهدى..بالخير لكل الإنسانية / يوم ما جه حاسيت بإن اليوم ده عيدى..جه حبيبى وخد بإيدى / أدي حالى وحال جميع المؤمنين..اللى آمنوا بالنبي الهادى الأمين /اللى كان رحمة لكل العالمين..يا نبينا يا ختام المرسلين.



وبعد إسدال الستار انفجرت شادية في البكاء، وحينها عزمت أن تكرس صوتها للأغاني الدينية فقط، وبعد انتهاء الحفل، تم تصنيف الأغنية باعتبارها "أغنية العام"، وتم اختيار شادية كأفضل مطربة لعام 1986، وحين سجل الإعلامي إمام عمر مع شادية تمنياتها لعام 1987، والتي أعربت فيها عن أملها بأن تخصص جهدها للأغنية الدينية، وبعد ثلاثة أيام من هذا الحوار الإذاعي، وبينما كان عمر يستعد لإذاعة حواره مع شادية على أثير الإذاعة، جاءته مكالمة منها، تطلب منه عدم إذاعة الحوار، فقد قررت شادية الاعتزال بشكل كامل، ولن يكون بمقدورها أن تعد الجمهور بإنجاز أغنيات دينية ثم تتراجع عن ذلك الوعد، فهي تلتزم بصدق ما تعد به.

قل أدعو الله إن يمسسك ضر

قبل أغنيه خد بإيدى قدمت شادية مجموعة من الأغاني والأدعية الدينية، كان بدايتها عام 1953 بأغنية "قل أدعو الله إن يمسسك ضر" غنتها شادية في فيلم "اشهدوا ياناس " عام 1953 تقول مطلعها ( قل أدعو الله أن يمسسك ضر..وجه ناظريك إلى السماء" وهى من كلمات زكى الطويل، وألحان نجله الموسيقار كمال الطويل،

أفضل فيديو كليب

ثم كانت أغنية " اللهم أقبل دعايا " التي حازت على جائزة أفضل فيديو كليب في مهرجان أوسكار الفيديو كليب عام 2000 تقول كلماتها: اللهم اقبل دعايا..اللهم ارحم شقايا.. ياعالم كل الخفايا / ان كنت ضليت في عمرى ..ايمانى بعدلك كفاية / واترجى من جوة قلبى..عفوك ياهادى القلوب / ما كانتش بإيدى الذنوب من البداية للنهاية ياربى ، وفي عام 1954غنت شادية أغنية "سبحانك سبحانك" الدينية، بفيلم "ليلة من عمري".