بنت مصر، شادية وسر الأغاني الوطنية، وهذه كواليس لن تصدق لظهور أغنية "يا حبيبتي يا مصر"

أجادت الفنانة شادية في تقديم أدوار البنت الدلوعة والرومانسية والبنت الشقية، لقبت بـ"بنت مصر، أم الصابرين، حبيبة مصر، فقدمت أكثر من 100 فيلم سينمائي و10 مسلسلات تلفزيونية ومسرحية واحدة هي " ريا وسكينة" وأكثر من 1500 أغنية من الأغاني الوطنية والخفيفة والعاطفية.. تراثا فنيا خلفته الفنانة المصرية صاحبة الصوت الرقيق التي رحلت في مثل هذا اليوم 28 نوفمبر عام 2017.



قدمت شادية خلال مشوارها مجموعة من الأغانى العاطفية التى تضمنتها أفلامها والأغانى الحماسية الوطنية الخالدة منها: أوبريت الوطن الأكبر، عاش الجيل الصاعد، قولوا لعين الشمس، مصر اليوم في عيد، أقوى من الزمن، ياحبيبتى يامصر التي كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها بليغ حمدى، وبعد غنائها أغنية ياحبيبتي يامصر سميت "حبيبة مصر" ثم أم الصابرين بعد أن شدت بأغنية “يا أم الصابرين".

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شادية تغنى الوطنى بدون أجر

وأغنية "يا حبيبتي يا مصر"، من أشهر الأغنيات الوطنية للفنانة الراحلة شادية، وأصبحت من معالم احتفال المصريين بأي فوز كروي لهم.

وهذه الأغنية المؤثرة في قلوب الشعب المصري، شهدت ولادة سريعة غير متوقعة، ولم تكن في الحسبان، حسبما أكدت المطربة في لقاء تلفزيوني معها.

وكشفت شادية، خلال اللقاء، أن ميلاد أغنية "يا حبيبتي يا مصر"، جاء أثناء عملها مع كلا من الملحن بليغ حمدي والشاعر محمد حمزة، على أغنية أخرى تحمل اسم "عالي".

وقالت: "اخترت أغنية "عالي" كي أعود بها لخشبة المسرح، بعد غياب دام أربع سنوات، ولكن أثناء تحضيرنا لها، رددنا جملة "يا حبيبتي يا مصر"، لتحوز على إعجابنا، ويقوم محمد حمزة بتأليف كلماتها، ويضع بليغ حمدي ألحانها".

وأردفت شادية، أنه تم الانتهاء من إعداد أغنية "يا حبيبي يا مصر"، في ليلة واحدة، ثم في اليوم التالي حصلت على ترخيص من الإذاعة، بينما تم تسجيلها في اليوم الثالث، وأدتها على المسرح في اليوم الرابع".

وتعتبر شادية أن الأغنية الوطنية، في نفس مقام الأغنية العاطفية، لأنها نابعة عن إحساس حقيقي، وحب يختلف تماما عن حب الأم والإبن والزوج.

أما عن سر جملة "ولا شاف النيل في أحضان الشجر"، من أغنية "يا حبيبتي يا مصر"، فأفصحت شادية خلال اللقاء، أنها مستوحاة عن وجود شجرة أمام منزلها المطل على نيل القاهرة، موضحة أنها كلما رددت هذه الجملة، تشعر بأن الشجرة تحتضن النيل.

وما يذكر لها أنها عمرها ما تقاضت أجرا عن أغنية وطنية قدمتها أو شاركت فيها، ويوم مذبحة مدرسة بحر البقر قدمت أغنية (لموا الكراريس ) هى وصلاح جاهين فى يومين وبدون أجر.

مطربة مليئة بالاحساس الوطنى

وعنها قال الكاتب الصحفى أحمد رجب " هي الهانم في كل مايصدر عنها من أقوال وأفعال واسمعها في الأغانى الوطنية الحماسية وتقول ياحبيبتى يامصر، وقال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عنها: صوت رشيق لكنه لا يغيب، وقد بدأت التعامل معها فى الأغانى الوطنية "عاش الجيل الصاعد، وطنى الأكبر" فهى فنانة مفعمة بالإحساس والحيوية وحب مصر.

قطار الرحمة كان البداية

أول مشوار شادية الوطنى كان فى قطار الرحمة فى الشهور الأولى للثورة وكان عمرها 18 عاما أصغر المشاركين في جمع التبرعات من أسوان إلى الإسكندرية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

وفى تلك الفترة شاركت في مجموعة من الأفلام الوطنية منها "بشرة خير " الذي غنت فيه أول نشيد وطنى فى مسيرتها بعنوان "النيل "، كتبه جليل البندارى تقول فيه (يا جاي من السودان لحد عندنا..بالتمر من أسوان والقلة من قنا ) كما قدمت فى نفس الفيلم أوبريت مصر والسودان تأليف السيد زيادة.

شادية أيام الشباب

وفى عام 1953 قدمت فى فيلم "أنا وحبيبى " نشيد عن الثورة تأليف كمال منصور تقول فيه (يا مصر قومى وانهضى..نور ارضك نور جديد ) ألحان منير مراد، ثم قدمت فيلم " حظك هذا الأسبوع " عام 1953 قدمت فيه فيه أوبريت مصر بين عهدين مع اسماعيل يس وكلمات ابو السعود الابيارى، وفى هذا الفيلم ظهر حسنى مبارك لأول مرة على الشاشة.



غنت شادية كثيرا فى حب الوطن، فلم تترك مناسبة إلا وساهمت فيها بالغناء حتى استمر غنائها الوطنى اقوى من الزمن يتردد في كل مناسبة، وأكثر هذه الأغنيات ترديدا، فحين صدر الدستور عام 1956 ومنحت المرأة حق الانتخاب قدمت أغنية (يابنت بلدى زعيمنا قال قومى وجاهدى ويا الرجال ) كلمات حيرم الغمراوى، وبعد الجلاء عام 1957 غنت ضمن فريق من النجوم فى عيد الجلاء (قولوا لمصر تغني معايا ) كلمات احمد شفيق كامل , و(الجيل الصاعد ) و(صوت الجماهير ) و(وطنى حبيبى الوطن الاكبر ) وكلها من الحان محمد عبد الوهاب .

ضربة معلم تسلم إيده

وفى عام 1960 غنت شادية رائعتها "بلد السد " بمناسبة بناء السد العالى (ضربة معلم تسلم ايده وربنا يقويه ويزيده ) لحن منير مراد، كما غنت (ياولاد حارتنا ) من الحان الموجى ، وعندما وقعت النكسة عام 1967 غنت من ألحان بليغ حمدى (ياحبة عينى يابلدى..يابويا وأمى وولدى..ياعزيز عينى وعينى بتحرص بلدى ) كما غنت للشهداء من كلمات مجدى نجيب تقول (النسمة رايحة تحكى وراجعة تانى تحكى..عن اسمر حب سمرة، سافر يشترى لها فستان بلون القمرة..راح ولا جاشى ) .

فى عام 1968 غنت شادية للوطن (كلنا عرب كلنا اصرار..فى دمنا إصرار عشان الضلمة ماتعيشى ,,عشان الضحكة ماتموتش ) ثم غنت رائعتها "ياحبيبتى يامصر"، التي تعد واحدة من الأغانى التى يحتفل بها المصريون عند الاحتفال بفوز المنتخب المصري، فى أى مباراة لكرة القدم أو أى مناسبة أو احتفال وطنى.

شادية وداعا



وفى عام 1970 غنت شادية حزنا على الرئيس عبد الناصر"أغلى شعاع " لرياض السنباطى، كما غنت للانتصار فى أكتوبر 1973 (عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة ) وبعد اغتيال السادات غنت ( مصر نعمة ربنا ) و(اقوى من الزمن )، ومن اروع ماغنت شادية بعد عودة سيناء (مصر اليوم فى عيد )،و (ادخلوها سالمين )، (وطنى ولا كل الأوطان ).

ادخلوها سالمين

أما حكاية أغنية " ادخلوها سالمين " فقد كتبها واحد من كبار شعراء زمن الفن الجميل وهو اللواء إبراهيم موسي مساعد وزير الداخلية الأسبق وكان عند كتابتها برتبة عميد شرطة وقد انشغل تفكيره بكتابة مذهب الأغنية في البداية الذي يقول ادخلوها سالمين‏..‏ ادخلوها آمنين وشاءت الظروف أن يكلف عميد الشرطة إبراهيم موسي من قبل وزارة الداخلية بالسفر إلي السعودية لإلقاء محاضرات بالمركز العربي للدراسات الأمنية للضباط، وعند عودته كانت المفاجأة ان الملحن بليغ حمدى يجلس بجواره بالطائرة عام 1984 ‏فقرأ له الاغنية التي اعجبته ، وبعد أسبوعين كان بليغ قد انتهي من اللحن كاملا ليختار شادية لغنائها، تقول كلماتها: لو لفيت الدنيا بحالها‏..‏ وفيها زرت بيوت الله‏..‏ واتمنيت تسعد بصلاة‏..‏ مش حتلاقي في أي مكان‏..‏ شعب حياته في الإيمان إلا في مصر، وأصبحت اغنية المؤتمرات الدولية في مصر.

مصر اليوم فى عيد

"مصر اليوم في عيد" أغنية قدمتها شادية ومن كلماتها: ياللي من البحيرة.. وياللي من آخر الصعيد / ياللي من العريش الحرة أو من بور سعيد.. هنوا بعضيكم وشاركوا جمعنا السعيد / سينا رجعت كاملة لينا.. ومصر اليوم في عيد، الأغنية كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة.

أم الصابرين

وقدمت شادية أغنيتها الوطنية "يا أم الصابرين" لتعبر بها عن أمهات الشهداء في مصر، الأغنية من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان بليغ حمدي، تقول كلماتها: يام الصابرين توهنا والتقينا..يام الصابرين ع الألم عدينا / مشينا وحيينا..ع الامل عدينا / ياورد الحرية..يامضلل علينا / يامصر ياأمنا يامصر..يا أرضنا يامصر..ياحبنا يامصر..ياعشقنا يامصر



ومن الأغانى الوطنية لشادية أيضا أغنية "بلدي يا بلدي"، وتقول كلماتها: "يا بلدي يا حبة عيني يا بلدي يا أبويا وأمي وولدي يا عزيز عيني وعيني بتحرس بلدي» فهى واحدة من أشهر أغانيها الوطنية، والأغنية كلمات الشاعر محمد نجيب، وألحان محمد الموجي ، وأغنية "بلد السد" من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد، وتقول كلماتها "أصلي حكيت له حكاية بجد .. حصلت لما رحنا نزور / بلد السد أبو باب مسحور.. اللي بيبني الهوا والنور / واللي هيروي الأرض البور..بلد الخير وبلد السعد.

أمانة يامسافر بورسعيد

جاءت اغنية "أمانة عليك أمانة يامسافر بورسعيد " كلمات إسماعيل الحبروك والحان محمد الموجى وغنتها شادية بعد الانتصار على العدوان الثلاثى في بورسعيد تقول كلماتها:أمانة عليك أمانة..يامسافر بورسعيد / أمانة عليك أمانة لتبوس لى كل إيد / حاربت في بورسعيد / الأرض الغالية بوسها.. دى الدنيا بتحكى عنها / جه الغريب يدوسها..الكل قام يصونها / بقت ارض البطولة.. والعزة والرجولة / سلم على كل شارع..دافع عنه شبابه / وهات لى وانت راجع..شوية من ترابه.

عبرنا الهزيمة يامصر ياعظيمة

وبعد انتصار أكتوبر العظيم عام 1973 غنت شادية كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى تقول كلماتها:عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيم..باسمك يا بلادى تشتد العزيمة /

باسمك يا بلادى عدينا القنال.. باسمك يا بلادى خطينا المحال / باسمك يا حبيبتى..مصر يا حبيبتى /امى يا حبيبتى..خطينا المحال.