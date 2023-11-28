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اقتصاد

أحدث الأجهزة للحام المشغولات الذهبية في معرض نيبو (فيديو وصور)

ماكينة لحام الذهب
ماكينة لحام الذهب والمعادن، فيتو

تستمر فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض نيبو للذهب والمجوهرات في نسخته الثالثة والتي انطلقت بدءا من يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء 28 -11-2023، بمشاركة العديد من الشركات وصناع الذهب، حيث تم طرح الكثير من المشغولات الذهبية بمختلف أشكالها وأعيرتها.

كيفية عمل ماكينة لحام المشغولات الذهبية

ورصدت فيتو أحدث الأجهزة التي تقوم بلحام هذه المشغولات الذهبية أو الفضية، حال حدوث أي كسر بها، وكيفية تشغيل هذه الماكينة والعمل عليها.

وأوضح باسم خالد من قسم المبيعات بإحدى الشركات المشاركة في المعرض، أن هذه الماكينة الخاصة بلحام المشغولات الذهبية تسمى "البناطة" والتي تقوم أيضا بلحام الفضة والمعادن الأخرى بشكل عام من خلال تقنية الليزر.

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تقنيات جديدة مزودة بها ماكينة لحام المشغولات الذهبية

وأضاف خالد، أن هذه الآلة مزودة بأحد التقنيات للمساعد في الرؤية بوضوح من خلال تليسكوب مزود بها، كما أنها تعمل بغاز الأرجون والكهرباء  بواقع 220 فولت، لافتا إلى أن أكثر المستخدمين لها من عملاء الذهب والفضة، كما انها تدخل في صناعة النظارات، التي يوجد بها أجزاء من مثل هذه المعادن، حيث حلت هذه الماكينة محل الطريقة التقليدية والتي كانت تعتمد على عملية الانصهار لهذه المعادن قبل لحامها.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة الذي يقام في تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجاري بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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وأكد المصيلحى على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

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