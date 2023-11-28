رصف طريقي إدكو رشيد ورافد الدولى بتكلفة 10 ملايين جنيه بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت مديرية الطرق والنقل برئاسة كريمة عاشور بمتابعة أعمال اعمال رصف الطريق الدائري الرابط بين طريق إدكو رشيد وطريق رافد الدولى الساحلى بمدينة ادكو بطول 4 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ 10مليون جنيه.

أعمال رصف الطرق بمحافظة البحيرة، فيتو

أعمال رصف الطرق بمحافظة البحيرة، فيتو

أعمال رصف الطرق بمحافظة البحيرة، فيتو

أعمال رصف الطرق بمحافظة البحيرة، فيتو





ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد والإشتراطات والمواصفات القياسية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

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في إطار آخر، شهدت المحافظة منذ 2014 حتى الان تنفيذ 9306 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنيه ومنها الخطة الاستثمارية التى شهدت تنفيذ 2765 مشروع بتكلفة 7 مليار و236 مليون جنية فى قطاعات مختلفة.





ومنها 1430 مشروع رصف بتكلفة 3208 مليون جنية و130 مشروع كبارى بتكلفة 195.5 مليون جنيه و437 مشروع إنارة بتكلفة 538.4 مليون جنيه و252 مشروع آمن وإطفاء مرور بتكلفة 366.5 مليون جنيه و 400 مشروع تحسين بيئة بتكلفه 858 مليون جنيه بالاضافه الى 159 مشروع احتياجات بتكلفه 709 مليون جنيه.

أعمال رصف الطرق بمحافظة البحيرة، فيتو

أعمال رصف الطرق بمحافظة البحيرة، فيتو

أعمال رصف الطرق بمحافظة البحيرة، فيتو