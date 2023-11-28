الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بيان عاجل من الحكومة بشأن وجود تشكيل عصابي يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

 تداول منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب، بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا تحذيريًا منسوبًا لوزارة الداخلية يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب، بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

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وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التي أكدت أن المنشور المشار إليه قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته من قبل، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الادعاءات.

 

 

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وزارة الداخلية ى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة الداخلية مجلس الوزراء

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