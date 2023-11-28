نائب رئيس المصري الديمقراطي: برنامج فريد زهران يتفق مع مصالح الأسرة المصرية

قال خالد راشد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران له توجه مختلف ورؤية تنحاز بشكل واضح لمصالح المواطن المصري.

برنامج فريدة زهران لـ الأسرة المصرية

وأوضح عضو الهيئة الاستشارية لحملة المرشح فريد زهران، أن الرؤية التي صممها الفريق الاقتصادي للحملة حول موازنة الدولة تتفق مع فكر ومصالح الأسرة المصرية التى ترى أن التعليم والصحة الهم الأكبر لأفراد الأسرة.

وأشار راشد إلى أن السياسات الحالية تنفق على العاصمة الإدارية وتهمل التعليم والصحة، مؤكدا أن الاهتمام باحتياجات المواطن المصرى يجب إن تكون على رأس الأولويات، مشددا على أن الإنفاق يجب أن يكون لبناء الإنسان المصرى فى الأساس.

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كان المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، قال أن تقييم النجاح أو الفشل للحكومة الحالية، لابد وأن يكون مبني على الأهداف والأولويات الموضوعة.

وأوضح أن أهداف الحكومة وأولوياتها مختلفة عن احتياجات وأولويات المواطن في التعليم والصحة، وضبط الأسعار، ومكافحة الغلاء والبطالة ومشاكل المواطنين.

واستكمل: الحكومة لديها أولويات لا تخضنا، ويخاطبون أشخاص غيرنا، ومع ذلك هم من وجهة نظرهم ناجحين جدًا.

وتابع: أشكر الحكومة وأهنئها على نجاحها في أولوياتها ولكن الحقيقة أولوياتنا مختلفة وجرى بنائها على الاهتمام بالمواطن، ولدينا برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يهتم بالمواطن وبتلبيية احتياجاته.

من هو المرشح الرئاسي فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.