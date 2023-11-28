الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: دراسة خريطة للاستثمار في المواقع الأثرية المصرية

قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن منتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي" والذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، سيتم خلاله عرض خريطة للاستثمار ابرزها المطاعم والأعمال اليدوية والمعارض بالمواقع الثقافية المصرية.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

واضاف مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال كلمته منتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي، ان المنتدي يتعلق بصناعة الضيافة موجها الشكر لوزير السياحة والآثار احمد عيسي، حيث ينضم إلينا كثير من القيادات السياحية، وهناك تطور في هذه المنطقة عبر رؤي الاستثمار في القاهرة التاريخية.

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وأشار إلي أن مصر تقوم بتوسيع عروضها السياحية حيث سيعرض المنتدي الكثير من الفرص عبر التركيز على مصر التاريخية التى نهدف الي الاستثمار فيها لجذب ملايين السياح.

الشراكة مع وزارة السياحة والآثار لاقامة أعمال اليدوية والمعارض بالمواقع الثقافية المصرية

وتابع: نتحدث عن شراكة هامة مع مصر في الثقافة والسياحة، ونعمل سويا بشكل جيد لجذب ملايين السياح في ٢٠٢٨ والتى تحدث وزير السياحة والآثار احمد عيسي عن مزيد من الفرص السياحية.

واشار الي ان هناك مناطق منافسة مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر واسوان، لافتا أن دعم القطاع الخاص لجذب مزيد من السياح عبر العالم لندرك أن هناك أكثر من ١٠٠ مليون دولار لإعادة تأهيل المناطق السياحية.

وشدد على انه سيتم العمل مع الحكومة المصرية على تحويل القاهرة التاريخية الي منطقة عالمية ساحرة، على أن يكون القطاع الخاص هو مفتاح ذلك العمل.