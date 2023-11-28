الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: دراسة خريطة للاستثمار في المواقع الأثرية المصرية

منتدى الاستثمار في
منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي،فيتو

قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن منتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي" والذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، سيتم خلاله عرض خريطة للاستثمار ابرزها المطاعم والأعمال اليدوية والمعارض بالمواقع الثقافية المصرية.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

واضاف مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال كلمته منتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي، ان المنتدي يتعلق بصناعة الضيافة موجها الشكر لوزير السياحة والآثار احمد عيسي،  حيث ينضم إلينا كثير من القيادات السياحية، وهناك تطور في هذه المنطقة عبر رؤي الاستثمار في القاهرة التاريخية.

Advertisements

وأشار إلي أن مصر تقوم بتوسيع عروضها السياحية حيث سيعرض المنتدي الكثير من الفرص عبر التركيز على مصر التاريخية التى نهدف الي الاستثمار فيها لجذب ملايين السياح.

الشراكة مع وزارة السياحة والآثار لاقامة أعمال اليدوية والمعارض بالمواقع الثقافية المصرية 

وتابع:  نتحدث عن شراكة هامة مع مصر في الثقافة والسياحة، ونعمل سويا بشكل جيد لجذب ملايين السياح في ٢٠٢٨ والتى تحدث وزير السياحة والآثار احمد عيسي عن مزيد من الفرص السياحية.

واشار الي ان هناك مناطق منافسة مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر واسوان، لافتا أن دعم القطاع الخاص لجذب مزيد من السياح عبر العالم لندرك أن هناك أكثر من ١٠٠ مليون دولار لإعادة تأهيل المناطق السياحية.

وشدد على انه سيتم العمل مع الحكومة المصرية على تحويل القاهرة التاريخية الي منطقة عالمية ساحرة، على أن يكون القطاع الخاص هو مفتاح ذلك العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

القاهرة التاريخية الوكالة الامريكية للتنمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وزير السياحة والآثار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى وزارة السياحة والآثار

مواد متعلقة

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: تعاون مع وزارة السياحة والآثار لتطوير القاهرة التاريخية

وزير السياحة يفتتح منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي غدا

السياحة تفتتح أعمال تطوير وترميم متحف إيمحتب بسقارة، 3 ديسمبر

وزير السياحة والآثار يكشف خطة الترويج لسياحة اليخوت

وزير السياحة والآثار: فتح الدرج العظيم للزيارة بالمتحف المصري الكبير ديسمبر القادم

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

خطوات تغيير عدادات الكهرباء إلى مسبوقة الدفع

حافظ على حياتك.. 5 تحذيرات من الكهرباء للمواطنين بسبب الكابلات المكشوفة.. ونصائح للتعامل مع أعمدة الإنارة وقت سقوط الأمطار

الأكثر قراءة

من هو خوسيه لويس سييراالمرشح لتدريب الزمالك

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

6 فئات محرومة من أداء مناسك الحج، تعرف عليهم

بيان عاجل من الحكومة بشأن وجود تشكيل عصابي يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم

ساويرس يرد على رسالة نتنياهو للعرب: هما يدمروا وإحنا ندفع

تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير

تنبيه عاجل من التعليم للمعلمين بمدارس لجان الانتخابات الرئاسية 2024

سموحة تضع النهاية في مسلسل إيقاف كهربا مع الأهلي في الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

منح مقدمة للعمالة غير المنتظمة لعام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية