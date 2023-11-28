الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: تعاون مع وزارة السياحة والآثار لتطوير القاهرة التاريخية

قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعاونت مع وزارة السياحة والآثار لتطوير مجموعة من الممتلكات التي يمكن الاستثمار فيها منها القاهرة التاريخية وهي جزء من المحفظة الثقافية والسياحية الأوسع في مصر، وإذا تم تطويرها إلى أقصى إمكاناتها، ستساعد البلاد في مواكبة منافسيها العالميين في مجال السياحة.

مشروع تطوير القاهرة التاريخية

وأضاف مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ان الحكومة الامريكية تدرك من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق الملايين من فرص العمل وجذب العملة الأجنبية ذات الأهمية البالغة.

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اشار مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر، ان يتمثل الهدف من ذلك في تحفيز استثمار ات القطاع الخاص وتحقيق منافع ملموسة ومستدامة للحكومة المصرية والشركاء من القطاع الخاص وللمجتمع وللأجيال القادمة منذ عام 1995 استثمرت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على آثار وتحف مصر وروائعها.

افتتاح منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي

جاء ذلك خلال افتتاح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، منتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي" والذي ستنظمه الوزارة بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة النيلية.

تعظيم السياحة النيلية في مصر

وفي مستهل الاجتماع، تم التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم السياحة النيلية في مصر وإزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه هذا المنتج السياحي الواعد خاصة مع النمو السريع له في المقصد السياحي المصري وما يتطلبه هذا النمو من اتخاذ كافة التدابير والآليات لضمان استمرارية التدفق السياحي وزيادة أعداد السائحين.

وأكد الجانبان على أنه لتحقيق هذا الهدف سيتم الاستمرار في رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية وإنشاء مراسي جديدة، بالإضافة إلى التدريب المستمر لأطقم الفنادق العائمة في النيل وتقليل المدد البينية الخاصة بتلك الدورات بما يساهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية، وكذلك المراجعة الدورية والمستمرة لإجراءات الحماية المدنية بما يضمن سلامة هذه الفنادق والسائحين، بالإضافة إلى تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي كافة احتياجات السائح واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تأمين المجرى الملاحي في قطاعات نهر النيل المختلفة ومنها المسافة بين محافظتي الأقصر وأسوان وذلك من خلال استمرار صيانة الشمندورات المحددة للمجرى الملاحي وإزالة كافة الأعشاب التي تؤثر على توازنها وكذلك استمرار أعمال التكريك في المجرى الملاحي للتغلب على أي معوقات تواجه حركة الفنادق العائمة والرقابة الصارمة على وجود التراخيص السياحية اللازمة لتشغيل الفنادق العائمة في مختلف قطاعات نهر النيل.

مضاعفة الطاقة الفندقية للفنادق العائمة

كما تم مناقشة المخطط المستقبلي للتعاون المشترك بما يساهم في مضاعفة الطاقة الفندقية للفنادق العائمة خلال السنوات القادمة، والبدء الفوري في عدد من المشروعات التي تخدم حركة السياحة النيلية مثل إقامة منتجع سياحي بأبو سمبل على نهر النيل يقدم كافة الخدمات السياحية بمستويات عالمية والتي من شأنها أن تساهم في التطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.