"رجال يد الأهلي" يواجه الزمالك اليوم في الدوري

رجال يد الأهلى، يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الثلاثاء عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

رجال يد الأهلى يواجه الزمالك



من المنتظر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة العاصمة الإدارية، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

المران الأخير للفريق شهد تركيزا كبيرا من جانب الإسباني ديفيد ديفيز على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان الأهلى قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الطيران في الجولة الماضية ليحافظ على سلسلة العروض القوية التي يقدمها بالبطولة منذ بداية الموسم.

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ديفيز يعقد محاضرة للاعبي «اليد» قبل لقاء الزمالك

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة لمواجهة الزمالك التي من المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

ويقوم ديفيز خلال المحاضرة بشرح آخر الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان الأهلى قد خاض مرانا قويا أمس الاثنين، شهد حالة من التركيز الشديد والحماس بين اللاعبين، فيما حرص الجهاز الفني على تكثيف جرعة التدريبات التخصصية في إطار تجهيز الجميع بشكل مناسب للمباراة.

فوز رجال يد الأهلى على هليوبوليس

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس، وخلالها قدم اللاعبون مباراة كبيرة بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة ١٨-١٠، ثم استمر التفوق لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة ٣٦-٢٨.

رجال يد الأهلي يفوز على الخليج ويحصد المركز الخامس

وفاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على الخليج السعودي، بنتيجة ٣٥-٣٤، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس التي أقيمت على الصالة الخضراء بالدمام، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب» التي تستضيفها السعودية.

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من الفريقين، واستطاع فريق «رجال يد الأهلي» أن يعود بالنتيجة في آخر دقيقة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ليتم الاحتكام لرميات الجزاء، التي حسمت الفوز للأهلي بنتيجة ٥-٤.

بطولة كأس العالم للأندية

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي قد وصلت، وصلت إلى القاهرة قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد مشاركتها ببطولة كأس العالم للأندية.

وقد حصد فريق رجال يد الأهلي المركز الخامس، بعدما تغلب على الخليج السعودي في آخر مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

وضمت بعثة «رجال يد الأهلي» كلًّا من الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، والكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى، وهاني النجدي المدير الإداري، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق، ومعاونيه عمرو عصام وعبد الله حسن.

ومن اللاعبين: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - إسلام راضي - عبد الرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.