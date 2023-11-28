رفع 594 حالة إشغال طريق مخالف وتحرير 45 محضرا بالبحيرة (صور)

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بتنفيذ حملات إشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 594 حالة إشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 278 حالة بدمنهور و145 بالدلنجات و171 حاله بأبوحمص وتحرير 45 محضر إشغال.

حملة رفع إشغالات الطرق بالبحيرة، فيتو

حملة رفع إشغالات الطرق بالبحيرة، فيتو

حملة رفع إشغالات الطرق بالبحيرة، فيتو



وقد أكدت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

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ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.





وفي إطار منفصل، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بالاشتراك مع فرج أبو حسن، مدير إدارة تموين وادي النطرون، بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادي النطرون، أسفرت عن ضبط مصنع بتروكيماويات بدون ترخيص، حيث تم ضبط 3000 كجم (3 أطنان) مواد خام مجهولة المصدر، بالإضافة إلى خط إنتاج ومعدات كاملة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





حملة رفع إشغالات الطرق بالبحيرة، فيتو

حملة رفع إشغالات الطرق بالبحيرة، فيتو

حملة رفع إشغالات الطرق بالبحيرة، فيتو

وبحملة تموينية مماثلة بمركز رشيد، أسفرت عن ضبط كميات من السولار تقدر بـ 161 ألف لتر، قام أحد أصحاب محطات تموين السيارات التصرف بهم وذلك بإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.