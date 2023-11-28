الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى إيتاى البارود المركزي

تفقد وكيل وزارة الصحة،
تفقد وكيل وزارة الصحة، فيتو

تفقد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفى إيتاي البارود المركزي،فى إطار  المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جاهزية المستشفيات لأي طوارئ، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،رافقه خلالها الدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

 

وبدأ وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولته بالمرور على قسم الإستقبال والطوارئ للإطمئنان على تواجد الفريق الطبى والتمريض النوباتجي  على رأس العمل، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع  للمرضى واستبين عن رأيهم فى الخدمة المقدمة لهم، وسألهم عن أي نواقص أو شكاوي خاصة بالعلاج والخدمة المقدمة،كما استمع ايضًا لأراء المواطنين المتواجدين مع ذويهم عن مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة بالإستقبال والطوارئ.

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وأكد وكيل الوزارة، على مجانية الخدمة تمامًا بقسم الإستقبال والطوارئ، وعدم تحمل المرضى لأي أعباء اضافية خارجية،كما قام بمتابعة العمل بعناية الطوارئ وملاحظة الحالات الحرجة،وأثناء المرور أكد وكيل الوزارة، على توافر أكياس الدم والبلازما من الفصائل المختلفة، خاصة الفصائل السالبة فى بنك الدم تحسبًا لأى طوارئ.

وشدد على ضرورة تدريب الفريق الطبي بصورة دائمة على الإنعاش القلبي الرئوي، وتنفيذ ورش عمل خاصه بذلك، وعلى الفريق الطبي والإداري القائم على العمل بالنوباتجية، بحُسن تنظيم العمل، وحثهم على الإستمرارية فى الأداء المتميز، والحرص على نظافة المستشفى، والحفاظ على  تقديم الخدمة للمواطنين بشكل متميز ومتقدم.

 

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البحيرة إيتاى البارود صحة تفقد وكيل الوزارة المرور

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