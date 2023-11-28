استمرار حملات دعم المرشح الرئاسي السيسي في المحافظات (صور)

تتواصل اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية.

ونستعرض معًا أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية:

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم.

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- عقدت أمانة الزراعة والموارد المائية، المركزية لحزب مستقبل وطن، مؤتمرها الأول، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، وذلك بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الشرقية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

حزب حماة الوطن

- نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة أسوان بمركز نصر النوبة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حزب الإصلاح والنهضة

- إحدى فعاليات حملة "مصر تختار الرئيس" التي أطلقها حزب الإصلاح النهضة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بعزبة المراغي بمحافظة الإسكندرية، حيث قامت الحملة بعمل لقاءات مع المتطوعين والقيادات الطبيعية النسائية بالمنطقة، لمتابعة حملة دعم المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- إحدى فعاليات حملة "مصر تختار الرئيس" التي أطلقها حزب الإصلاح النهضة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث قامت الحملة بعمل فاعلية طرق أبواب لتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- إحدى فعاليات حملة "مصر تختار الرئيس" التي أطلقها حزب الإصلاح النهضة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، حيث قامت الحملة بتجميع القيادات الطبيعية للتأكيد على دعم المرشح الرئاسي وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب الأحرار الدستوريين

نظم حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، تحت شعار «اطمن.. انتخب»، وسط حضور حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

يلا سيسي

- نظمت حملة يلا سيسي بمحافظة الجيزة مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مدينة حلوان مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



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