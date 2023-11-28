التحالف الوطني يواصل مؤتمراته الجماهيرية لتأييد المرشح الرئاسي السيسي

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلسلة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية تحت عنوان " إنزل شارك مصر الأهم ".



جاء ذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية وعددًا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة والمواطنين من أهالي محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ وأسيوط.



وتم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية، وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.، بالإضافة لتوعية المواطنين وحثهم على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة والإدلاء بأصواتهم.



يأتي ذلك ضمن سلسلة مؤتمرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحاشدة لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي في لفترة رئاسية جديدة.

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