غضب في برشلونة من قرار لابورتا

برشلونة، انتاب لاعبو نادي برشلونة الإسباني حالة من الغضب الشديد تجاه اقتراح عرضه مجلس إدارة النادي برئاسة برئاسة خوان لابورتا، خلال فترة أعياد رأس السنة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت الإسبانية"، فإنه سيخوض برشلونة آخر لقاء له في عام 2023 أمام ألميريا يوم 20 ديسمبر، ثم سيحصل اللاعبون على إجازة لمدة 10 أيام بمناسبة أعياد رأس السنة، قبل الاستعداد للسوبر الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة عرضت على اللاعبين، خوض مباراة ودية في دالاس يوم 21 ديسمبر أمام كلوب أمريكا.

Advertisements

وستؤدي المباراة الودية إلى تقليل فترة الإجازة التي سيحصل عليها اللاعبون، لا سيما وأن هناك رحلة ذهاب تبلغ 14 ساعة، وأخرى للإياب تمتد لنفس المدة، بجانب احتمالية حدوث إصابات داخل الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن سبب قبول إدارة برشلونة لخوض المباراة، اقتصادي فقط، حيث سيحصل البارسا على 4 ملايين يورو مقابل تخلي اللاعبين عن يومين من مدة الإجازة.

واشتكى لاعبو برشلونة من هذا الأمر، وأبلغوا الجهاز الفني والإدارة أنهم لا يريدون الذهاب، ويرون أنها مخاطرة كبيرة.

وردت إدارة البارسا على طلب اللاعبين، بعرض حصول كل لاعب على مكافأة تبلغ 100 ألف يورو، إذا وافقوا على خوض المباراة الودية.

الجواسيل مرشح لتولي تدريب برشلونة بدلًا من تشافي

من ناحية أخرى كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية،، أن إيمانول ألجواسيل المدير الفني لفريق ريال سوسيداد مرشح محتمل لتولي تدريب برشلونة وخلافة تشافي هيرنانديز المدرب الحالي للبلوجرانا.

وبحسب الصحيفة فإن ألجواسيل البالغ من العمر 52 عاما أحد أبرز المديرين الفنيين في كرة القدم الإسبانية، وإن لديه مستقبلًا مهمًا.

أفضل مدرب في الليجا

وأوضحت أن ريال سوسيداد يلعب تحت قيادة ألجواسيل كرة قدم جذابة ومشرقة للغاية وواضحة، ولذلك فاز بجائزة أفضل مدرب في الليجا عن الموسم الماضي.

وجاء فوز ألجواسيل بالجائزة قبل أيام، وتزامن هذا مع تواجد خوان لابورتا رئيس برشلونة وديكو وبيدري حيث لم يخفوا شغفهم بالمدرب.

وأشارت إلى أن لابورتا هنأ ألجواسيل وأخبره أنه يلعب كرة القدم التي يحبها، وهو ما قاله ديكو وبيدري.

وينتهي عقد ألجواسيل مع ريال سوسيداد بنهاية الموسم المقبل، في يونيو 2025، لكن "سبورت" أوضحت أن المدرب سعيد جدًا في ريال سوسيداد، لكنه يعلم أن لا شيء يدوم إلى الأبد.

وتولى ألجواسيل تدريب الفريق الأول لريال سوسيداد في 2018 وهو ثاني أقدم مدرب في الليجا بعد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن ألجواسيل سيكون صوته قويًا جدًا على مقاعد البدلاء في برشلونة في المستقبل.

برشلونة يتعادل مع فاليكانو

وتعادل برشلونة 1/1 مع مضيفه رايو فاليكانو أمس السبت في الدوري الإسباني ليرتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 31 نقطة من 14 مباراة في المركز الرابع، ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر جيرونا ونقطة عن ريال مدريد الثاني وكلاهما لعب مباراة أقل من برشلونة.