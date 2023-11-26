ألجواسيل مرشح لتولي تدريب برشلونة بدلًا من تشافي

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأحد، أن إيمانول ألجواسيل المدير الفني لفريق ريال سوسيداد مرشح محتمل لتولي تدريب برشلونة وخلافة تشافي هيرنانديز المدرب الحالي للبلوجرانا.

وبحسب الصحيفة فإن ألجواسيل البالغ من العمر 52 عاما أحد أبرز المديرين الفنيين في كرة القدم الإسبانية، وإن لديه مستقبلًا مهمًا.

أفضل مدرب في الليجا

وأوضحت أن ريال سوسيداد يلعب تحت قيادة ألجواسيل كرة قدم جذابة ومشرقة للغاية وواضحة، ولذلك فاز بجائزة أفضل مدرب في الليجا عن الموسم الماضي.

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وجاء فوز ألجواسيل بالجائزة قبل أيام، وتزامن هذا مع تواجد خوان لابورتا رئيس برشلونة وديكو وبيدري حيث لم يخفوا شغفهم بالمدرب.

وأشارت إلى أن لابورتا هنأ ألجواسيل وأخبره أنه يلعب كرة القدم التي يحبها، وهو ما قاله ديكو وبيدري.

وينتهي عقد ألجواسيل مع ريال سوسيداد بنهاية الموسم المقبل، في يونيو 2025، لكن "سبورت" أوضحت أن المدرب سعيد جدًا في ريال سوسيداد، لكنه يعلم أن لا شيء يدوم إلى الأبد.

وتولى ألجواسيل تدريب الفريق الأول لريال سوسيداد في 2018 وهو ثاني أقدم مدرب في الليجا بعد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن ألجواسيل سيكون صوته قويًا جدًا على مقاعد البدلاء في برشلونة في المستقبل.

برشلونة يتعادل مع فاليكانو

وتعادل برشلونة 1/1 مع مضيفه رايو فاليكانو أمس السبت في الدوري الإسباني ليرتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 31 نقطة من 14 مباراة في المركز الرابع، ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر جيرونا ونقطة عن ريال مدريد الثاني وكلاهما لعب مباراة أقل من برشلونة.