اليونيسف: نطالب بوقف إطلاق النار نهائيا واستمرار دخول المساعدات الإنسانية لغزة

قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة اليونيسف، اليوم الثلاثاء، إننا نحتاج لوقف كامل لإطلاق النار في غزة لمساعدة المدنيين، كما نحتاج باستمرار لزيادة وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت “سكاي نيوز” عربية.

وقف اطلاق النار في غزة

وأضاف المتحدث باسم منظمة اليونيسف إن وضع الأطفال هناك يائس وصعب للغاية، مشيرا إلى التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 6,000 طفل وطفلة، مؤكدا علي ضرورة وقف إطلاق النار كي ينعم الأطفال بالأمن والسلام.

Advertisements

وأشار إلدر من رفح الي امتلاء المستشفيات بالأطفال المصابين بحروق وجروح مروعة، والأطفال الذين قابلهم ممن فقدوا أحباءهم، وعن الآباء الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد مع فقدان أبنائهم.

الحرب تعصف بأحلام اطفال غزة

وسلط المتحدث باسم اليونيسف الضوء على قصص العديد من الأطفال في غزة ممن عصفت هذه الحرب بأحلامهم وانقلبت حياتهم رأسا على عقب. وقال إن الآلاف منهم يعيشون في مخيمات مكتظة بدلا من الذهاب إلى المدارس.

وتابع يبدو الوضع الخاص بأطفال غزة على الأرض يائسا، سواء تعلق الأمر برؤية المباني السكنية المدمرة أو الأنقاض على الأرض، أو السيارات المدمرة، أو الناس الفارين من منازلهم، أو ما إذا كان الأمر مجرد النظر إلى وجوه الناس التي يبدو عليها الصدمة والتوتر، كما لو أن الأسى والحزن قد تجذرا هنا في غزة.

إنه وقت صعب للغاية، خلال هذه الهدنة الإنسانية يتعافى الناس من الكثير مما مروا به خلال الأسابيع السبعة الماضية. فقد 1.5 مليون شخص منازلهم. هناك ما بين 30 و40 ألف شخص في مختلف الملاجئ، والمستشفيات مليئة بالأطفال المصابين. إنها حالة يائسة.



واستكمل:" كل الأطفال هنا في غزة سيحتاجون إلى نوع ما من الدعم النفسي، مشيرا الي أن العديد من العائلات التي لا تزال تتعافى من صدمات الحرب ولم تخبر أطفالها بأن شخصا آخر يحبونه قد قتل أيضا.