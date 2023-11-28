الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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منوعات

حاول الهرب من أفقر دولة في أوروبا، مهاجر يتجمد حتى الموت

مهاجرون وسط الثلوج،
مهاجرون وسط الثلوج، فيتو

توفي مهاجر بسبب البرد.. وفي التفاصيل، لقي رجل حتفه، ويعتقد أنه تجمد حتى الموت، في العاصمة البلغارية صوفيا، قبل نجاح محاولة الهروب.. والمعروف أن هذه هي أفقر دولة في أوروبا.

 الرجل المهاجر كان ضمن مجموعة من 10 مهاجرين، تم العثور عليهم في البرد في ضواحي صوفيا، أمس الإثنين، حسبما قال التليفزيون الرسمي نقلًا عن وزارة الداخلية.
وقد تم نقل رجلين إلى المستشفى، بينما نُقل الآخران إلى مراكز المهاجرين.

عبور الحدود بشكل غير قانوني

وعادة ما يعبر المهاجرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا بشكل غير قانوني.
يشار إلى أن أشخاصًا من مناطق الحروب والصراعات، وكذلك من مناطق فقيرة يرغبون في تجنب المعابر الحدودية، لكي لا يتم تسجيلهم في بلغاريا. 

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وغالبا ما يسافر هؤلاء المهاجرون إلى وسط وغرب أوروبا، حيث لا يريدون البقاء في أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي.

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العاصمة البلغارية صوفيا بلغاريا تركيا

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