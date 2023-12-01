كيف يمكن الاستفادة من الرقم القياسي للصناعات التحويلية؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، وهو المؤشر الشهري الذي يقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2023

ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، بشكل شهري ليقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري.

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وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقًا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

100 مليار جنيه استثمارات بقطاع الصناعة التحويلية

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن خطة عام 23/2024 تُوجه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية – بشقيها البترولية وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه.

ومن الـمُستهدف أن تُولد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًّا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمُتوقع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.



وأضافت السعيد أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليات عمل مُحدّدة. وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يُركز على تطوير الـمنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.

وترصد فـيتـو في السطور التالية ما هو المقصود بالرقم القياسي وأهميته بالنسبة للاقتصاد.

1- يعد الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية".

2- يستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في المدى القصير من قبل رجال الأعمال باعتباره مؤشر هام في قراراتهم الدورية.

3- مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يظهر التغيرات في قيمة الإنتاج عبر الزمن ويركز عدة حقائق في أرقام بسيطة والغرض منه في التحليل الاقتصادي هو تلخيص تطورات الماضي والتنبؤ باتجاهات المستقبل والمساعدة علي اتخاذ القرار.

4- الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية هو مؤشر يقيس حجم الإنتاج في شركات الصناعات التحويلية والاستخراجية علي حسب النشاط الاقتصادي بوحدات نقدية.

5- يوضح مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الحقائق والبيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط ورسم السياسات.



6- يستخدم المؤشر من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.

الصناعات الاستخراجية

تعرف الصناعات الاستخراجية بأنها تعنى المواد الخام التي تستخرج من باطن الأرض مثل المعادن،وتعتمد الصناعات الاستخراجية على الموارد الطبيعية التي لا يمكن ان تجدد أو تعوض مثل صناعة الفوسفات والأسمنت وكثير من الثروات مثل النفط والفلزات،وفي حالة استخراج المعادن والنفط والغاز تسمى “صناعة التعدين.



الصناعات التحويلية

وتعرف الصناعات التحويلية بأنها "عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة" كما يمكن تعريفها بأنها: الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.



الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2023

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء يـــوم الإثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2023.



وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر2023 (أولـي) مقابل 104.91 خلال شهر اغسطس 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الورق ومنتجاته 71.94 خــــــلال شـــهــــر سبتمبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر اغسطس 2023 حيــــث بلــــغ 70.31 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 2.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خــــلال شــهـــر سبتمبر 2023 مقــــارنة بشهـــر أغسطس 2023 حيـث بـلـــــغ 114.76 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 3.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.51 خــــلال شهــر سبتمبر2023 مقــارنة بشــهــر اغسطس2023حيــث بلــــغ 128.09 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 12.16٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة معدات النقل 87.68 خـــلال شهــــر سبتمبر2023 مقـــارنـــة بشــهر اغسطس 2023 حــيــث بــلــغ 117.90 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 25.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.