ضلوا الطريق في أمريكا بسبب "خرائط جوجل"، فقد وجد شباب أمريكيون أنفسهم يدورون في صحراء نيفادا، وهم في طريق عودتهم من لاس فيجاس إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عندما رغبوا في سلوك طريق مختصر، تفاديًا للزحام المروري، وانتهى بهم الأمر في قلب الصحراء بعد أن قادتهم "خرائط جوجل" إلى هناك.

بين كاليفورنيا ومدينة الخطيئة

من جانبه، قال أحد الشباب إن تطبيق "خرائط جوجل"، اقترح عليهم طريقًا بديلًا للطريق السريع 15، الذي يربط جنوب كاليفورنيا بمدينة الخطيئة، لتجنب التأخير المروري، وكان أسرع بـ 50 دقيقة من الطريق السريع.

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وأكد: "كانت هذه هي المرة الأولى التي نقود فيها من وإلى فيجاس، ولكن خرائط جوجل غيرت مسارنا، ووجهتنا إلى تضاريس صحراء نيفادا الوعرة، وكلما تابعنا سيرنا على الطريق، اضطرنا للالتفاف والعودة مرة أخرى لأنه لا يقود إلى أي مكان، فلا شيء هناك سوى الرمال والسماء، حتى عدنا مجددًا إلى الطريق السريع وواصلنا طريقنا إلى الديار".