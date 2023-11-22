الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نجل سعد عبد الوهاب يحيى ذكرى رحيل والده: أطيب من رأت عينى

الفنان الراحل سعد
الفنان الراحل سعد عبد الوهاب ونجله، فيتو

أحيا هانى سعد عبد الوهاب نجل الفنان الراحل سعد عبد الوهاب، الذكرى السنوية لرحيل والده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر نجل الفنان الراحل صورا نادرة تجمعه بوالده، وعلق عليها قائلا: "الذكرى السنوية لوفاة الوالد رحمة الله عليه، 22/11، لم أشعر فى لحظة طول حياتك مهما كبرت وأصبح عندى أولاد، إلا أنى هذا الابن الصغير اللى مقعده فى حضنك ومحوط عليه.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا حبيب القلب، يا أطيب من رأت عينى".
 

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الفنان سعد عبد الوهاب 

 

وسعد عبد الوهاب مطرب صاحب صوت جميل وملحن قدم الكثير من ألحانه خلال مشواره الفنى، الذى بدأه مذيعا بالإذاعة  لمدة خمس سنوات، هو الابن الأكبر للشيخ حسن عبد الوهاب، الشقيق الأكبر لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذى لعب دورًا هامًا في حياة ابن أخيه، بالرغم من أنه في البداية رفض اشتغاله بالفن.

 

مسيرة سعد عبد الوهاب


وفي 16 يونيو عام 1926 ولد المطرب الملحن سعد حسن محمد عبد الوهاب الشهير بـ سعد عبد الوهاب، تخرج في كلية الزراعة، وبدأ حياته موظفًا بشركة السكر، لكنه كره الوظيفة فلم يستمر أكثر من عشرة أيام، اتجه بعدها ليعمل مذيعًا بالإذاعة المصرية عام 1949 وبعد خمس سنوات عمل اتجه إلى الغناء والتلحين، وذلك بعد أن زار الشيخ محمود شلتوت الذى كان صديقا لوالده، وسأله عن الفتوى في عمله بالفن، ورد عليه الشيخ شلتوت بأنه لا يوجد حرام أو حلال في المطلق، فإذا كان الغناء للسكارى والأجساد العارية فهذا مرفوض، أما إذا التزم بكلمة هادفة غير مثيرة للغرائز فلا مانع منها، لذلك انتقى سعد عبد الوهاب أفلامه وكلمات أغانيه.

 

قدم المخرج حسين فوزي الفنان سعد عبد الوهاب في فيلم "العيش والملح" عام 1949 مع نعيمة عاكف ثم  توالت أفلامه الغنائية فى: بلدي وخفة، وسيبوني أحب، أمانى العمر، بلد المحبوب،  أختى ستيتة مع صباح، وكانت آخر أفلامه "علموني الحب" مع إيمان وعبد السلام النابلسى  وأحمد رمزى اخراج عاطف سالم عام 1957 ويدو حول حب الأستاذ لتلميذته، غنى فيه أجمل ألحانه وأغانيه “ الدنيا ريشة فى هوا طايرة من غير جناحين، وإحنا النهار ده سوا وبكرة حانكون فين في الدنيا”، رفض بعدها عدد كبير من الأفلام تحت منطق الحلال والحرام.

 

من أشهر الأغانى التي غناها سعد عبد الوهاب بعد رحلة فنية قصيرة: الدنيا ريشة في هوا، على فين واخدانى عينيك، القلب القاسي، يحب ويصبح ناسى يشغل روحه ليه، من خطوة لخطوة ياقلبى جانا الأمل متوب، وشك ولا القمر، كما قدم وألحانا مميزة لكثير من المطربين مثل محمد قنديل وشريفة فاضل وصباح وفايدة كامل وغيرهم.

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